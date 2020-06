Ustaški zaklad skrit na Štajerskem

Hrvaški poglavnik Ante Pavelić je bil 6. maja 1945 obveščen, da bo nacistična Nemčija kapitulirala. Nekateri najvišji člani NDH so imeli samo še toliko časa, da so prišli pokleknit pred nadškofa Alojzija Stepinca, potem pa so se z odvezo podali v neusmiljen beg, proti Avstriji.Medtem ko se je vojska ustašev premikala proti severu, sta se Pavelić in njegov sin Velimir vozila v velikem črnem mercedesu. Spremljala sta ju vodja poglavnikove varnostne službe Ivan Ico Kirin ter nekdanji vodja uprave za javni red in varnost Erih Lisak. Da je Pavelić tedaj tako varno smuknil čez Slovenijo, kažejo s prstom nekateri kar na narodnega ...