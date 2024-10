Uspešno zaključen projekt Print2Digital

Podjetje Delo d.o.o. je kot vodilni konzorcijski partner uspešno zaključilo projekt Print2Digital, sofinanciran s strani Evropske unije iz Sklada za okrevanje in odpornost. Skupaj s konzorcijskima partnerjema, BiCalculus d.o.o. in Pareto d.o.o., smo izvedli številne razvojne aktivnosti, ki so bistveno prispevale k digitalni preobrazbi podjetja in poslovnih funkcij.

Z razvojem novih rešitev smo oblikovali odprto inovacijsko okolje. V sklopu izvedbe projekta smo razvili in implementirali naslednje rešitve: enotna digitalna identiteta, orodje za razvoj kompetenc, platforma za odprto inoviranje, orodja za avtomatizacijo procesov uredništva, napredna platforma za obdelavo in prodajo fotografij, digitalizacija edicij, digitalizacija samopostrežnih storitev za uporabnike, digitalizacija kanala za distribucijo video vsebin in razvoj multimedijske platforme, digitalizacija uporabniške izkušnje za mlade, uvedba 360-stopinjskega pogleda na kupce, posebne rešitve za segment starejših, optimizacija naklad in distribucije.

Doseženi cilji projekta so bili zmanjšanje COVID učinkov, povečanje ekonomske učinkovitosti, znižanje stroškov zaradi optimizacije naklad, povečanje učinkovitosti zaradi digitalizacije in avtomatizacije procesov. S projektom smo prispevali k tehnološki krepitvi in digitalni preobrazbi preko uporabe petih naprednih tehnologij – robotika/avtomatizacija procesov, umetna inteligenca, blockchain tehnologija, velepodatki, virtualna resničnost. Skozi projekt smo spodbujali odprto inoviranje in krepili digitalne kompetence zaposlenih.

S projektom smo vplivali na dvig in rast produktivnosti, optimizacijo in znižanje stroškov izvajanja storitev ter poslovanja, na večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Naložba je bila del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Več informacij na portalu Evropska sredstva.