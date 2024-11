Urška Klakočar Zupančič o varnostnikih: Z nekaterimi smo razvili zelo osebne vezi

Občutek varnosti se mnogim zdi nekaj samoumevnega, a precej ljudi potrebuje zaradi svojih funkcij ali dela, ki ga opravljajo, osebno varovanje. To so predvsem politični funkcionarji, seveda predsednica države in predsednik parlamenta, varovani pa so pri nas tudi štirje tožilci.

Če se običajnim smrtnikom morda sliši fino, da ima nekdo varnostnika, pa je resničnost po besedah večina precej drugačna, saj so s tem izgubili velik del svobode, vse mora biti vnaprej dogovorjeno in načrtovano, sami ne morejo niti v trgovino ali po otroke v šolo.

Ima pa s policisti, ki jo varujejo, izredno pozitivne izkušnje predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. »So zelo diskretni in včasih niti nimam občutka, da so varnostniki, sploh, ker smo z nekaterimi tudi razvili dobre, takšne zelo osebne vezi z nekaterimi,« je dejala za 24ur.

Nasprotno sicer meni premier Robert Golob, ki ga je policija varovala le tri mesece, nato je varovanje prenesel na sekretariat vlade. »Edini razlog, zakaj sem se sam odločil svojo varnostno službo preseliti, je bil, ker so bile informacije o tem, kje se nahajam, o tem, kje se nahajajo moji družinski člani, na razpolago, med drugim tudi opozicijskim poslancem, ki so se s tem celo v parlamentu hvalili,« pa je svojo odločitev pojasnil premier Golob.