Urejanje okolice dražje za 300 tisoč evrov?!

Oktobra 2023 je potekla pogodba iz leta 2019 s podjetjem TVIS – TIG za vzdrževanje vrtov, parkov, zelenih in utrjenih površin v ljubljanskem kliničnem centru. Vrednost te pogodbe je znašala 163.500 evrov z davkom na leto. Decembra leta 2023 je bil za opravljanje opisanih del objavljen javni razpis, na katerega se je spet – tokrat s ceno 235.384 evrov – prijavil omenjeni izvajalec. Na pogajanjih je ceno spustil na 221.739 evrov, a ga niso izbrali, ker je njegova ponudba presegala zagotovljena sredstva naročnika.

V anonimnem pismu so napovedali, da bo edini ponudnik, ki se bo prijavil in tudi izpolnjeval pogoje, podjetje Želva.

Potem je 20. junija 2024 klinični center objavil nov razpis, pri čemer je spremenil njegovo vsebino pri referencah, in sicer tako da se je njihovo število iz ene reference za delo na površini najmanj 10.000 kvadratnih metrov povečalo na tri reference (treh različnih investitorjev) za dela na površini najmanj 35.000 kvadratnih metrov. Po novem so se na razpis lahko prijavila le invalidska podjetja in zaposlitveni centri, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Na podlagi tega so poznavalci trga v anonimnem pismu na začetku julija že vnaprej napovedali, da bo edini ponudnik, ki se bo prijavil in tudi izpolnjeval pogoje, podjetje Želva.

Zgodilo se je prav to. Na razpis se je prijavilo omenjeno podjetje s ponudbo v višini skoraj pol milijona evrov, pa tudi družba TVIS – TIG, ki je prej ponujeno ceno še znižala na skoraj 214.000 evrov in ni invalidsko podjetje.

Brez komentarja

Kdo bo izbran in kdaj bo znana ta odločitev, še ni znano. A če je bil za UKC v prvotnem razpisu ponujeni znesek previsok, ker ni imel zagotovljenih sredstev, je vprašanje, kje jih bo dobil za kritje ponudbe podjetja Želva. Neuradno je sicer slišati, da naj bi bilo za ta namen na voljo po novem 350.000 evrov.

Našo največjo bolnišnico smo vprašali, zakaj je bilo treba razpis ob njegovi drugi objavi vsebinsko spremeniti ter kako odgovarjajo na očitke, da je bil razpis z opisanimi vsebinskimi spremembami prirejen, pisan na kožo točno določenemu izvajalcu.

V UKC so skopo odgovorili, da postopek javnega naročila še ni končan, zato ga ne morejo komentirati: »Po zaključku postopka bomo lahko podali pojasnila na morebitna vprašanja.«

Če predpostavimo, da bo omenjena dela – kot je razvidno iz razpisa – opravljalo šest delavcev, bi bila mesečna vsota na delavca, če bo sprejeta ponudba podjetja Želva, 6934 evrov, po prej sklenjeni pogodbi je bila 2972 evrov. Za neposredno izvajanje razpisanih del potrebujejo 14.567 ur na leto: ura pri Želvi je torej vredna 34,3 evra, po do lani veljavni pogodbi podjetja TVIS-TIG pa je bila trikrat manj, in sicer 11,2 evra.