Umrlim gasilcem postavili spomenik

Ob mednarodnem dnevu gasilcev in godu sv. Florjana so po Sloveniji potekale svete maše. Tudi v Žužemberku so minulo nedeljo pripravili krajšo slovesnost z blagoslovom novega spomenika umrlim gasilcem.

Svete maše, ki jo je v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata daroval častni kanonik in dekan Franc Vidmar, so se udeležili številni domači gasilci in gasilke pa tudi tisti z Dvora, iz Rebri, Križev in hrvaških Belavićev. Zatem so v sprevodu odšli na pokopališče, kjer stoji spomenik umrlim gasilcem.

Gasilke in gasilci so prišli tudi iz drugih krajev in celo s Hrvaške. Fotografije: Slavko Mirtič

Gasilstvo v Žužemberku ima izjemno dolgo tradicijo. Požarna bramba spada med najstarejša društva na Slovenskem, ustanovljena je bila 27. maja 1888, istega leta je doživela ognjeni krst. Zbrane, med njimi sta bila župan Jože Papež in podžupan Rok Zupančič, je nagovoril predsednik Mihael Filipič: »Z mašno daritvijo smo se spomnili vseh gasilk in gasilcev, ki so z dobrimi deli ohranjali duha gasilstva v Žužemberku in živeli po načelu ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe, in se jim zahvalili s postavitvijo in blagoslovom spomenika.Naj jim bo za vsa njihova dobra in nesebična dela povrnjeno v nebesih.«

Dekan Franc Vidmar je blagoslovil tudi spomenik, nastopili so še pevci moškega pevskega zbora pod vodstvom Nine Banovec.

Na čelu so hodili praporščaki.