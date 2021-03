Umrla je slovenska strokovnjakinja, prva strokovna direktorica UKC Ljubljana

Prva ženska na položaju generalne direktorice UKC Ljubljana

Andreja Kocijančič. FOTO: UKC Ljubljana

»Zapustila nas je mati slovenske endokrinologije ter generalna direktorica osrednje slovenske bolnišnice v letu 1991 dr.,« so sporočili iz UKC Ljubljana. »Poleg strokovnih je imela odlične organizacijske sposobnosti in praktično postavila kliniko ter poskrbela za nadaljnji razvoj stroke,« so še dodali.Kocjančičeva se je rodila 28. julija 1942 v Ljubljani. Njen oče je bil klasični filolog, mamapa je bila nečakinja(med drugim je bil ustanovitelj slovenske stenografije) in farmacevtka.Leta 1966 je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je opravila tudi specializacijo in 1976 doktorirala. Izpopolnjevala se je v Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA. Zaposlena je bila v UKC Ljubljana kot ustanoviteljica in dolgoletna predstojnica klinike za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, in na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.UKC je med osamosvojitveno vojno v Sloveniji vodila kot strokovna direktorica in je bila prva ženska na tem položaju. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je več let vodila katedro za interno medicino in bila dva mandata prodekanka. Od leta 1984 je bila izredna profesorica, leta 1989 pa je bila izvoljena v naziv redne profesorice.Leta 2005 je postala prva ženska, ki je bila izvoljena na položaj rektorice Univerze v Ljubljani (njen mandat je potekel leta 2009), na tem mestu je zamenjala. Leta 2010 je bila po upokojitvi imenovana za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani.Poročena je bila s politikom in športnim funkcionarjem, ki je umrl junija lani. Njun sin je filozof, prevajalec, publicist in pesnik, hčipa je redna profesorica na oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.