Umrla znana slovenska ilustratorka, lutkarica in glasbenica

V 79. letu starosti je po hudi bolezni umrla ilustratorka, lutkarica, gledališka ustvarjalka in glasbenica Alenka Eka Vogelnik. Pogreb bo v družinskem krogu s prijatelji, so za STA danes sporočili iz družinskega kroga. Vogelnikova je s svojim ustvarjalnim delom več kot 40 let pomembno oblikovala in obogatila kulturno krajino Slovenije.

Ilustrirala je številne knjige in slikanice ter ustvarila mnoge gledališke in lutkovne predstave, televizijske serije, večinoma za otroke. Izdala je tudi knjige in priročnike o lutkah in napisala vrsto scenarijev za lutkovne predstave. Veliko njenih pesmi je priredila glasbena skupina Brina, med drugim pesem Poljanska balada, ki jo je medijska hiša BBC nominirala za skladbo leta 2006. Bila je docentka na fakulteti za socialno delo.

Za svoje umetniško ustvarjanje in delo je prejela več nagrad. Med drugim je dobitnica Klemenčičeve nagrade za življenjsko delo leta 2021 in zlate plakete, najvišjega odličja in priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture 2023.

Alenka Eka Vogelnik. FOTO: Igor Modic, Delo

Rodila se je 5. julija 1946 v Ljubljani očetu Dolfetu Vogelniku in mami Mariji Vogelnik, rojeni Grafenauer, od katere je podedovala ljubezen do umetniške ustvarjalnosti. Leta 1971 je diplomirala na tedanji fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo na oddelku za arhitekturo pri Marjanu Mušiču in leta 1974 na Akademiji za likovno umetnost na oddelku za slikarstvo pri Janezu Berniku.

Ilustrirala je okoli 40 knjig za otroke, večino v obdobju med letoma 1974 in 1994. Po letu 1995 je prenehala ilustrirati in se je posvetila likovni pedagogiki, kostumografiji, scenografiji in nazadnje še režiji.

Likovno je opremila okoli 50 dramskih in plesnih predstav, okoli 20 televizijskih oddaj in več deset lutkovnih predstav

Med drugim je na slovenski nacionalni televiziji zasnovala dve lutkovni seriji za otroke. To sta bili Pozabljene knjige naših babic od leta 1999 do 2010. in Bisergora med letoma 2000 in 2006. Seriji sta prejeli več priznanj. Ekipa Bisergore je med drugim leta 2002 prejela posebno priznanje Vikend Magazina za obogatitev otroškega programa TV Slovenija.

Pred desetimi leti je začela kot pisateljica dramskih besedil, režiserka in likovnica sodelovati z Lutkovnim gledališčem v Ljubljani in se usmerila v tradicionalno tehniko marionet. Na oder je postavila štiri marionetne predstave. Sodelovala je tudi z Lutkovnim gledališčem Maribor. Tako v Sloveniji kot v tujini je svoje lutkovno in gledališko ustvarjanje predstavila na več razstavah.

Na fakulteti za socialno delo je bila od 1998 nosilka predmeta Ustvarjalno delo z Lutkami v socialnem delu. Pedagoško delo jo je pripeljalo do tega, da je izdala več knjig o lutkah.

Vse od svojih študentskih let se je ukvarjala tudi z raziskovanjem ljudske poezije iz domače zbirke Slovenske narodne pesmi Karla Štreklja. Pesmi je posodabljala za novo aktualno interpretacijo, ob njih pa je ustvarila tudi nekaj avtorskih pesmi. Večino teh pesmi danes poje njena hči Brina Vogelnik, ki jih je izdala na več albumih.