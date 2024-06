Umrl slovenski novinar, ob njegovi zadnji objavi se boste naježili (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožila vest, da je v 75. letu umrl nekdanji novinar Nedeljskega dnevnika Ciril Brajer. Kontroverzni Dragomerčan je v zadnjih letih odločno nasprotoval zvezi Nato, prav tako pa je odkrito podpiral Vladimirja Putina.

Precej pa bode v oči Brajerjeva zadnja objava na družbenem omrežju Facebook. To se je zgodilo 25. junija, tri dni pred smrtjo, pripel pa je Magnificovo pesem In ko enkrat bom umrl. Številni so mu pod pomenljivo pesmijo že namenili poslovilne besede, svojcem pa izrekli sožalje.