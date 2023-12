Umrl nekdanji slovenski poslanec

»Spoštovani kolega poslanec, član filatelističnega kluba Državnega zbora (v ustanavljanju) in priznan filatelist ter numizmatik, Vojko Čeligoj, počivaj v miru,« je na omrežju X zapisal politik Zmago Jelinčič.

Vojko Čeligoj se je rodil leta 1938 v Ilirski Bistrici, kjer je 7. decembra letos tudi umrl. Star je bil 85 let.

Vojko Čeligoj. FOTO: Osebni arhiv

Vse življenju se je posvečal pedagoškemu poklicu, med letoma 2000 do 2004 pa je bil izvoljen tudi za poslanca državnega zbora v stranki Desus.

Bil je tudi dolgoletni predsednik Planinskega društva Snežnik Ilirska Bistrica, pobudnik mnogih aktivnosti in njihov organizator posebej v delu z mladino, pobudnik in vodja odbora za ureditev Spominske sobe pesniku Dragotinu Ketteju na Premu in eden od pobudnikov in organizator filatelistične in numizmatične dejavnosti na Bistriškem. Skoraj 30 let je predsedoval Primorskemu numizmatičnemu društvu Ilirska Bistrica.

Od pokojnega so se poslovili tudi v občini Ilirska Bistrica:

»Včeraj, 7. decembra 2023, se je poslovil Vojko Čeligoj, naš dragi in cenjeni častni občan, upokojeni učitelj, planinec, numizmatik, kronist, raziskovalec lokalne zgodovine ..., ki je neizbrisno zaznamoval naš čas. Z njegovim odhodom izgubljamo vélikega človeka, dragoceno vez z našo preteklostjo, učitelja nas vseh.

V imenu vseh občank in občanov Občine Ilirska Bistrica njegovi družini, soprogi Sonji ter hčerki Metki in sinu Janku, izrekamo iskreno sožalje.

Na občinski spletni strani objavljamo obrazložitev, s katero smo pospremili podelitev naziva častni občan našemu Vojku na letošnji slovesnosti ob občinskem prazniku 4. juniju. Besedilo, pa tudi številne fotografije, večinoma takšne, ki je posnel Vojko sam in jih prispeval v objavo na portalu splošnih knjižnic kamra. si, je dostopno prek povezav,« so zapisali na facebooku.