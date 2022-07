Umrl je pisatelj in novinar Andrej Morovič

V 62. letu starosti je po poročanju medijev umrl pisatelj, reportažni novinar, fotograf in organizator kulturnih dogodkov ter festivalov Andrej Morovič. Za svoje pisanje je prejel vrsto nagrad.

Morovič se je rodil leta 1960 v Ljubljani, prva leta preživel v Novem Travniku v Bosni in Novem mestu, odraščal pa v Kopru, kjer je izdal svojo prvo knjigo in se začel uveljavljati kot vrhunski stilist, poročajo Primorske novice.

Po končani gimnaziji je v Ljubljani študiral najprej filmsko režijo, pozneje pa se vpisal na primerjalno književnost na ljubljanski filozofski fakulteti. Kmalu zatem je za 15 let odšel v tujino in se v Ljubljano vrnil leta 1993. Bil je dejaven v AKC Metelkova mesto, kjer je ustanovil klub Gromka oziroma teater Gromki, znan tudi po številnih gostovanjih doma in v svetu, navaja spletni portal RTV Slovenija.

Morovič je objavljal v domačih in tujih literarnih revijah, sodeloval na literarnih branjih in pri številnih drugih umetniških projektih doma in v tujini. Prvenec Priložnost na ulici je napisal v Avstraliji in leta 1985 izdal v samozaložbi s podporo Kulturne skupnosti Koper. Sledila so dela Prosti tek, Bomba la petrolia, Padalci, Potapljači, Tekavec, Vladarka in druga.

Za svoje delo je bil tudi nagrajen. Leta 1987 je prejel nagrado za najboljši prvenec Slovenskega knjižnega sejma in leta 1992 nagrado zlata ptica.

Morovič, ki je zadnja leta živel v Afriki, se je posvečal tudi eksperimentalnemu filmu in kot soavtor podpisal več dokumentarnih filmov. Ukvarjal se je še s fotografijo, bil je reportažni novinar, organizator kulturnih dogodkov in festivalov.