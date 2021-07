Prižgali alarm, grozi toča

Padavine ob 11. uri. FOTO: Arso, Zaslonski Posnetek



Danes nas čaka dokaj sončno vreme, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale plohe in nevihte, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso). Ponekod so mogoče že dopoldne. Že malo pred 11. uro dopoldne so se padavine začele na skrajnem severovzhodu države, zasvetilo je tudi vijolično opozorilo, ki oznanja visoko verjetnost toče.Sicer se bodo danes temperature povzpele do 29 stopinj Celzija, ob morju do 32. V novi teden bomo vstopili s sončnim vremenom, v hribovitih krajih je možna kakšna ploha. Čez dan se bo ogrelo do 32 stopinj.