UKC Ljubljana 120.000 evrov vredna donacija

UKC Ljubljana je prejel 120.000 evrov vredno donacijo za porodnišnico, so danes sporočili iz UKC Ljubljana. »Denar bo namenjen prenovi poporodnih sob, ki bodo po novem dosegale najvišje standarde. Porodnišnica Ljubljana se bo s tem uvrstila med najbolj napredne in urejene porodnišnice, ki porodnicam in njihovim družinam ponuja dodatno stopnjo varnosti in udobja. Porodnicam se bodo v novo urejenih poporodnih sobah lahko pridružili tudi njihovi partnerji.«

Ime donatorja, poslovni sistem MK Group in AIK bančna skupina, je slovenski javnosti dobro znano, saj se pojavlja v projektih, kot so Zahvala herojem in pomoč dečku Krisu, za katerega je denar za zdravila zbirala domala vsa Slovenija. Ni pa Slovenija edina deležna pomoči. Finančna sredstva, kar 700.000 evrov, so namenili za regionalno kampanjo Podpora družini, ki dviguje raven kakovosti zdravstvenih sistemov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, BiH ter Črni gori.

Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke, je dejal: »Verjamemo, da bo večje udobje v Porodnišnici Ljubljana razveselilo mnoge starše, kar je tudi osnovno poslanstvo družbeno odgovorne kampanje Podpora družini. Gorenjska banka spremlja posameznike skozi vsa življenjska obdobja, z današnjo donacijo pa tako samostojno kot tudi prek bančne skupine AIK nadaljujemo svoj program družbene odgovornosti.«

»Tokratna donacija prinaša širitev programa Podpora družini, ki ga AIK banka in MK Group vsakoletno organizirata za vse naše zaposlene, ki postanejo starši. Letos obeležujemo že četrto leto tega programa, vanj pa so zaposleni v Gorenjski banki vključeni že drugo leto. Tako v tem okviru naše zaposlene nagradimo tudi s finančno nagrado, ki jo prejmejo ob rojstvu otrok. Letos se je program razširil tudi na lokalne skupnosti, in sicer prek donacij porodnišnicam v celotni regiji Adriatik. Naložba v naraščaj je naložba v prihodnost regije, s čimer želimo izboljšati razmere za začetek novih življenj,« pravi Jelena Galić, predsednica bančne skupine AIK in predsednica nadzornega sveta Gorenjske banke.

Jovan Purar, direktor MK Group, ki je lani omogočil brezplačen oddih za 100 zaposlenih v zdravstvu (za zaposlene v covidnih bolnišnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju in na Golniku), pa je povedal: »S projektom Podpora družini nadaljujemo strateško vlaganje v podporo zdravstvenim sistemom, kar predstavlja enega izmed stebrov našega programa družbene odgovornosti. Tokrat se usmerjamo v porodnice in novorojence. Novo rojstvo je za vsako družino ter narod najdragocenejši trenutek. Tega se v MK Group zavedamo, saj kot podjetje v regiji Adriatik zaposlujemo več kot 6000 ljudi, ki jim nudimo podporo pri vseh pomembnejših življenjskih priložnostih.«