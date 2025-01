UKC Ljubljana objavil ganljiv videoposnetek, vsuli so se komentarji (VIDEO)

Največja slovenska bolnišnica UKC Ljubljana že tradicionalno zadnji dan v letu proslavi na prav poseben način, kar so tokrat v videoposnetku objavili tudi na svoji strani na facebooku. Pod objavo so se vsuli komentarji državljanov, ki so hvaležni vsem zaposlenim na UKC Ljubljana za njihovo nesebično pomoč.

»Vsako leto na silvestrski večer ob polnoči ljubljanska urgenca postane prostor, kjer se združimo vsi, ki skrbimo za zdravje in dobrobit drugih. Zaposleni v delovnem procesu v nočni izmeni na urgenci skupaj pričakamo reševalce iz UKCL, ki z lučkami in sirenami slavnostni zapeljejo na urgenco. Ta trenutek poveže vse nas v želji po srečnem in zdravem novem letu. Tradicionalno smo tudi letos praznovali to posebnost, ki nas spominja na moč skupnosti in pomen vsakodnevne skrbi za druge. Srečno in zdravo 2025,« so zapisali ob videoposnetku.

Skoraj 800 prijaznih komentarjev se je zvrstilo pod objavo. Objavljamo jih le nekaj:

• »Hvala vsem. Sem tudi sama zaposlena v zdravstvu, en mali del UKC-ja sem spoznala na kroženju lani, čudoviti marljivi timi ste! Hvala, da ste! Ob tem so mi kar solze stopile v oči. Srečno in uspešno 2025!«

• »Hvala, ker ste. Velik poklon vsem, ki delate v tem poklicu z ljubeznijo in srčnostjo. Naj bo leto čim manj stresno in s čim manj intervencijami. Vse dobro tudi vašim družinam, ki vas pri tem podpirajo.«

• »Vedno poskrbite za nas, nikar pa ne pozabite poskrbeti tudi zase! Srečno!«

• »Hvala vsem na urgenci, ravno predzadnji dan v letu sem jo obiskala. Kako zelo so vsi prijazni in ustrežljivi, kljub velikemu obisku. Vsaka vam čast.«

• »Hvala vam, naši hrabri ljudje. Brez vas bi bilo res težko. Potrebujemo vas in moj poklon za vse vaše težko in humano delo. Vsakega od vas bi, če bi lahko, posebej objela. Vsem reševalcem v naši Sloveniji želim srečno, zdravo in pogumno 2025. Čuvajte se.«

• »Zdravo 2025 tudi vam, ekipa, ki nesebično pomagate drugim, jim lajšate bolezni in trpljenje, ne glede na to, kako utrujeni ste, kako kratko vam je odmerjen prosti čas med vikendi in prazniki, ko se večina ljudi lahko ukvarja s svojimi hobiji v krogu družine in prijateljev. Ko ljudje v drugih poklicih, ki jim omogočajo proste vikende in praznike, lahko uživajo na soncu in svežem zraku, vi te vikende prespite, ker ste ponoči reševali življenja drugih. Vaše delo je mnogokrat premalo cenjeno in le mi, ki imamo doma nekoga z urgence, vemo, kako srčno opravljate svoje poslanstvo in koliko odrekanja je potrebnega, da ste lahko to, kar ste. V letu 2025 vam želim mnogo prijaznih dni, da boste lahko uresničili svoje načrte in predvsem: naj vam življenje povrne vse, kar dajete drugim. Srečno!«

• »Premalokrat je izrečena beseda hvala. Tudi vi vsi ste bratje, sestre, mame, očetje, hčerke, sinovi in nekdo nekje vas ima najrajši. Iz srca hvala za vse delo, ki ga opravljate. Mislim, da bi morali biti bogato nagrajeni. Srečno in uspešno ter predvsem mirno v letu 2025.«

• »Hvala vam, ker ste me rešili po težki operaciji. Ostanite še naprej najboljši. Od sprejema na urgenci do odpustnice v UKC res pohvalno za skrb in nego. Poklon! Nimam besed, kako bi se vam zahvalil. Zame ste in vedno boste najboljši.«

• »Zahvaljujemo se ekipi UKC Ljubljana za vašo predanost, srčnost in neprecenljiv prispevek k življenjem drugih. Vemo, da delo v zdravstvu ni le poklic, temveč tudi poslanstvo, ki zahteva empatijo, vztrajnost in moč.

• Vaše delo je resnično dragoceno in spreminja življenja – tako pacientov kot vaših kolegov. Ko ste močni in povezani, to občutijo vsi okoli vas. Naj bo novo leto čas, ko se spomnite, kako izjemni ste, in si dovolite napolniti svojo notranjo moč ter občutiti hvaležnost za vse, kar ste in kar počnete. Hvala, ker delate s srcem in svetlobo.«

• »Hvala, zame ste zdravniki na urgenci pravi junaki! Velik poklon! Tudi moja hčerka je zdravnica in je med drugim delala tudi na urgenci, zato vsaj malo, sicer posredno, vem, kaj vse tam doživljate! Srečno 2025!«