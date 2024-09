Marta Kos končno pred odborom Janševega Breznika (PRENOS V ŽIVO)

Kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos se predstavlja na odboru DZ za zadeve EU, ki bo podal nezavezujoče mnenje o njeni kandidaturi.

Poudarila pomen resorja širitve in svojih kompetenc

Na predstavitvi je poudarila, da je resor širitve eden pomembnejših tako za Slovenijo kot EU. Prepričana je, da je to področje, na katerem bodo še najbolj do izraza prišle njene kompetence.

Kosova je uvodoma zagotovila, da izpolnjuje vse tri zahteve, ki veljajo za evropske komisarje, to so kompetentnost, zavezanost EU in neodvisnost. »Zame so vrednote in cilji Evropske unije sveti,« je poudarila.

»Da sem dobila tako pomemben resor, je veliko zaupanje Sloveniji,« je dejala glede svojega predvidenega bodočega resorja širitve EU.

»Širitev je zame sinonim za Evropsko unijo in Evropska unija je zame sinonim za mir. In poleg tega je zame mir sinonim za stabilnost, varnost, prihodnost, povezanost, vključenost,« je dodala Kos.

Vlada bo tako lahko predlog njene kandidature uradno poslala predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je v torek sporočila, da bo Kosova pristojna za širitev EU.

V prvem odzivu na predstavitev sta poslanca SD in Svobode Jonas Žnidaršič in Dušan Stojanovič podprla kandidaturo Kosove, medtem ko je bil poslanec SDS Andrej Poglajen precej kritičen do njenih nekdanjih izjav, češ da niso v skladu z njeno današnjo predstavitvijo.

Poslanec SDS in predsednik odbora Franc Breznik je današnjo nujno sejo odbora za zadeve EU sklical v torek, potem ko je von der Leynova v DZ posredovala pismo z dne 5. septembra, v katerem je premierja Roberta Goloba pozvala k zamenjavi komisarskega kandidata Tomaža Vesela.

Franc Breznik. FOTO: Zaslonski posnetek TVS

Breznik je namreč sklic seje odbora pogojeval s posredovanjem odstopne izjave Vesela in omenjenega pisma.

Glede na koalicijsko večino v odboru je pričakovati, da bo mnenje o kandidatki, ki sicer za vlado ni zavezujoče, pozitivno. S tem bo lahko vlada v Bruselj uradno posredovala predlog o kandidaturi Kosove za evropsko komisarko.