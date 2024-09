Poslanec SDS v burnem soočenju: Bil sem zraven, ko so Veselu grozili

Poslanec SDS in predsednik odbora DZ za zadeve EU Franc Breznik je v torek sporočil, da je za danes ob 18. uri sklicana nujna seja odbora, na kateri bodo podali mnenje o kandidaturi Marte Kos za evropsko komisarko iz Slovenije. Ostro je kritiziral premierja Roberta Goloba in ga obtožil laganja.

Ursula von der Leyen je v pismu Golobu namreč sporočila, da prvotni slovenski kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel nima ustreznih kompetenc za položaj v Evropski komisiji, ter predlagala njegovo zamenjavo.

Na to temo sta v oddaji 24ur zvečer mnenja soočila poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič in Franc Breznik. Breznik je premierja Goloba znova obtožil, da je javnosti lagal o tem, da je Vesel odstopil sam, in dodal, da je pripravljen o tem pričati tudi na sodišču.

Breznik: Lahko se srečamo na sodišču

Avšič Bogovičeva pa je dejala, da je Vesel odstopil sam, saj da je po pogovoru s predsednico komisije prišlo do nekega nezaupanja oziroma se ni začutila potrebna energija ali želja po skupnem sodelovanju. »Jaz sem očividec dogodkov, ki so se dogajali v petek, zdaj o imenih ne morem govoriti. Bil sem zraven, ko so gospoda prisiljevali, mu grozili, naj odstopi. To se je dogajalo prejšnji petek, od 12. do 18. ure. /.../ Naj kar reče, da lažem, se lahko srečamo na sodišču. Bom povedal, kje smo bili, kdo je bil, zakaj smo bili, kdo je prinesel prvo izjavo za javnost, da naj odstopi, kdo mu je prinesel celo odstopno izjavo na mizo, kjer smo sedeli,« je dejal Breznik.

Golobova poslanka se je na obtožbe odzvala z besedami, da je to »klic obupanega poslanca SDS, zdaj pa še toliko bolj, glede na to, kakšen resor je uspelo pridobiti Sloveniji«.