Turška jama v pobočju Stola (FOTO)

Konec 15. stoletja so države na Balkanu pod turškimi napadi padale kot domine. Najprej Bizantinsko cesarstvo, potem Srbija, Bolgarija in Bosna, v začetku 16. stoletja še Madžarska. To je Turke pripeljalo na sam rob slovenskega narodnega ozemlja. Vsakodnevni vpadi so postali stalnica in vsak se je pred nevarnostjo zavaroval, kot je vedel in znal.

Kmečko prebivalstvo je gradilo protiturške tabore.

Varovan prostor ima premer približno 30 metrov.

Narava je dala ljudem zatočišče pred napadalci.

Plemiči so utrdili gradove, duhovščina samostane, kmečko prebivalstvo, ki je v tem času na slovenskih tleh predstavljalo daleč največji delež ljudi, pa je gradilo protiturške tabore. Največkrat so bili zgrajeni okoli podeželskih cerkva, po grebenih in vrhovih pa je bil vzpostavljen sistem obveščanja. Ko so se prikazale roparske bande, so zagoreli kresovi, in v nekaj urah so bili ogroženi kraji in prebivalci obveščeni. Hipoma se je začel beg na varno; živino so odgnali v nedostopne gozdove, žetev poskrili, ljudje pa so se zatekli v tabore. Po prenehanju nevarnosti dve stoletji pozneje so bili tabori v precejšnji meri prepuščeni propadu, le tisti v bolj zakotnih krajih so se obdržali do današnjih dni.

V Završnici pod Stolom se odpravimo proti Valvasorjevi koči.

Eden takšnih je Turška jama v pobočju Stola, kjer so kot zavetje pred turškim sovragom izkoristili spodmol nad dolino Završnice. Jamo so popolnoma zaprli z zidom, pustili so le odprtino za vhod in strelne line. Za zidom je nastal utrjen prostor s premerom 30 metrov. Leseni odri za strelnimi linami so v stoletjih že davno propadli, vendar si človek zlahka predstavlja, kako je tam potekalo življenje med obleganjem. Izvidnice so bile zunaj, stražarji na strelnih linah, v jami pa se je gnetlo okoliško prebivalstvo.

Do Turške jame se pri jezeru v Završnici pod Stolom odpravimo proti Valvasorjevi koči. Po približno pol ure hoda se z makadamske ceste v serpentini odcepi pot na desno. Še 10 minut hoda čez pobočje in znajdemo se pred tem izjemnim primerkom kmečke vojaške arhitekture.