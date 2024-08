Turist v Ljubljani dobil kazen. Slovenci svetujejo: »Če ne živite tukaj, ne plačajte«

Tujec je v Ljubljani dobil globo za prometni prekršek, za pojasnila v zvezi s plačilom - polovičnim ali celim - pa se je obrnil na uporabnike platforme Reddit. »Ali to pomeni, da moram plačati polno ceno 80 evrov, ali lahko prvi teden plačam samo polovico cene in to je to? Sem tujec,« je zapisal.

Slovenci so se odzvali z nasvetom, naj kazni sploh ne plača. »Namig: če nikoli ne plačaš, te ne bodo preganjali zaradi tega, pustili te bodo pri miru, ker to stane več kot dejanska kazen. To velja, če potuješ v katero koli državo EU in prejmeš majhno kazen,« je zapisal nekdo.

»Na hrvaškem nisem plačal kazni za parkiranje, nato so mi poslali polno kazen + stroške odvetnika in sem bil ob 250 €. Bolje plačati,« je svojo izkušnjo delil nekdo drug. »Če ne živite tukaj, ne plačajte,« in »Znotraj EU vas bo kazen našla in prišla na vaš dom, skupaj z obrestmi, ki jih je treba plačati,« se glasijo nekateri odgovori.

Izvršba na sodišče

Da bi izvedeli, kaj je res, smo se obrnili na Mestno občino Ljubljana. Mestno redarstvo je za Slovenske novice povedalo, da njihova krajevna pristojnost obsega zgolj področje Mestne občine Ljubljana, ki pa ne meji na mejne prehode. »Zato navedenega glede nadzora neplačanih glob za storjene prekrške pri vstopu/izstopu tujca ne moremo komentirati,« so dejali.

Mestni redarji v Ljubljani. FOTO: Matej Druznik

»V primeru, ko redar ugotovi kršitev tujca na kraju in bi se kršitelj lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil plačilu globe, mora plačati globo takoj na kraju prekrška. O plačani globi se izda potrdilo. Če kršitelj globe ne plača, pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa izvede vse potrebne ukrepe za zavarovanje po Zakonu o prekrških,« so pojasnili. Poleg tega »posebne določbe za prekrške, strojene z motornimi vozili, registriranimi v drugih državah članicah Evropske unije, opredeljuje veljavna zakonodaja o prekrških,« so sporočili.

»V primeru, da tujec globe ne poravna, se izvršba posreduje v pristojno reševanje na Okrajno sodišče v Celje, ki zadevo posreduje naprej v države članice. Države članice opravljajo zadeve po svojih pravilih, prihodek pa pripada njihovi državi. Za prekrške, storjene z motornimi vozili, registriranimi izven EU, se postopki vodijo na podlagi sklenjenih bilateralnih dogovorov o pravni pomoči v kazenskih zadevah,« so še dodali.