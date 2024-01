Tudi medicinske sestre ne izključujejo možnosti stavke

Stavki zdravniškega sindikata Fides se sindikati, ki združujejo zaposlene v zdravstveni negi, niso pridružili. Ob tem sami napovedujejo možnost zaostrovanja stavkovnih zahtev in ne izključujejo možnosti stavke. Prizadevanja sindikatov s področja zdravstvene nege za ustrezno plačilo podpirajo tudi v zbornici zdravstvene in babiške nege.

Iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije so sporočili, da podpirajo in zagovarjajo javno zdravstvo, ki še vedno zagotavlja standard zdravstvene oskrbe za vse državljane, tudi socialno najšibkejše. Podpirajo izboljšanje delovnih pogojev ter ureditev kadrovskih standardov in normativov za vse poklice v zdravstvu, vendar ne na račun pacientov.

V zbornici ne verjamejo, da lahko dvig plač znotraj ene poklicne skupine reši težave zdravstvenega sistema, zato stavke zdravnikov in zobozdravnikov ne podpirajo. »Njihove zahteve ne naslavljajo glavnih problemov v zdravstvu. Ta stavka je stavka za denar, za izboljšanje plač, ne za reševanje zdravstvenega sistema. Dvig plač pa ne bo prinesel izboljšanja razmer za paciente,« so poudarili.

Predstavniki zdravniških sindikatov v svojih izjavah, povezanih s stavko, izpostavljajo težke delovne pogoje izvajalcev zdravstvene nege ter odhode medicinskih sester iz zdravstvenega sistema, kar je sicer res, a ti problemi se z dvigom plač zdravnikov ne bodo rešili, so še opozorili v zbornici.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije bi bili, če bi stavko Fidesa podpirali, soorganizatorji stavke, je pojasnila predsednica sindikata Irena Ilešič Čujovič. »Menimo, da v tem trenutku stavka ni produktivna, niti ni potrebna,« je dodala.

Sindikati namreč z vlado še sedijo za pogajalsko mizo in imajo skupne cilje, ki so v odpravi plačnih nesorazmerij v celotnem zdravstvu in socialnem varstvu ter v plačni reformi, ki bo prinesla tudi dolgo pričakovani dvig najnižjih plač na raven najmanj minimalne plače, je pojasnila.

Iz pogovorov z vladnimi predstavniki je po njenih besedah razbrati, da naj bi se vsi sklopi pogajanj – centralna pogajanja, stebrna pogajanja in pogajanja za določitev določb novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju – nadaljevali v prihodnjem tednu.

Iz stavkovnih zahtev Fidesa sicer Ilešič Čujovičeva ne razbere, da bi se zdravnik in zobozdravniki borili tudi za medicinske sestre. Pač pa se po njeni oceni stavkovne zahteve nanašajo na zelo ozek krog zdravnikov. Ob tem je spomnila, da je sindikat, ki ga sama vodi, lani podpisal aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, medtem ko »kolegi iz Fidesa tega niso storili«.

»Dejstvo je, da tam so nastala neka plačna nesorazmerja med zdravniki, pa vendarle se je relativno seveda izboljšal plačni položaj tudi zdravnikov. Naj poudarim, da boj sindikatov ni zgolj boj za višje plače, ne bi smel biti, in tako jaz to razumem, ampak je predvsem boj za boljše razmere, za boljše delovne pogoje,« je poudarila.

Tudi sami se bodo borili za višje plače

Sicer pa tudi Sindikat zdravstva in socialnega varstva ne izključuje možnosti stavke. Njihovi osnovni zahtevi sta dve – sprejetje standardov in normativov za vse zaposlene v zdravstvu in socialnem zdravstvu ter odprava plačnih nesorazmerij in dvig plač zaposlenim z najnižjimi plačami.

Tudi v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije v prihodnje ne izključujejo stopnjevanja sindikalnih pritiskov, če bi vlada namerno zavlačevala oziroma se izogibala obljubam, ki jih je dala sindikatom ob podpisu dogovora o uskladitvi plač v javnem sektorju z inflacijo oziroma če bi kateri od sindikatov podpisal dogovor z vlado, ki bi imel učinek pred septembrom 2024, sta v ponedeljek na spletni strani sindikata zapisala predsednica sindikata Slavica Mencingar in generalni sekretar sindikata Marjan Meglič.

Tudi v sindikatu delavcev v zdravstveni negi pričakujejo vabilo na začetek stebrnih pogajanj za celotno zdravstvo in socialno varstvo za odpravo plačnih nesorazmerij in ureditev plačnih razredov ter sprejem standardov in normativov v zdravstveni negi.

Ob tem sta Mencingarjeva in Meglič spomnila, da se stavki zdravnikov in zobozdravnikov doslej ni pridružil noben sindikat iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. »Na tem mestu vas prosimo, da medicinske sestre ne prevzemate odgovornosti odklanjanja pacientov, temveč to odločitev prepustite zdravnikom,« sta opomnila. Prav tako sta medicinske sestre opozorila, da jih delodajalci zaradi stavke ne smejo poslati na prisilni dopust, kar da se je v preteklosti že dogajalo.