Tudi martinovo bo letos občutno dražje

Ob praznovanju martinovega smo pri trgovcih preverili, od kod so gosi in race, ki so tradicionalno na našem jedilniku. Slovenija je pri ponudbi gosi in rac daleč od samopreskrbe, zato trgovci ponujajo predvsem zamrznjene race in gosi iz Madžarske in Češke, vse bolj pa se prilagajajo tudi željam kupcev, zato je ponekod na voljo sveže gosje ali račje meso iz tujine.

Če pa bi si zaželeli za Martinovo pojedino izključno slovensko meso, si lahko pripravite slovenskega piščanca in purana. Ne nazadnje martinovo dovoljuje tudi drugo perjad.

Na statističnem uradu so nam pojasnili, da so podatki o količinah proizvedenega gosjega in račjega mesa združeni s podatki o perutninskem mesu, kjer pa veliko večino zastopa piščančje, kokošje. Podatke smo preverili tudi na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer prav tako ne vodijo podrobnih podatkov za posamezno vrsto perutnine.

Mnogi si bodo privoščili gosko z rdečim zeljem. FOTO: lvinst, Getty Images

Raca prehiteva gos

Slovenija večino zamrznjenih gosi in rac uvozi, nekaj malega pa celo izvozi. V prvih osmih mesecih letošnjega leta – obdobje največje porabe pred martinovim torej ni vključeno – smo uvozili skoraj 158 ton zamrznjenih rac in 13 ton zamrznjenih gosi, skupaj v vrednosti 1,35 milijona evrov. Čeprav Martinova gos velja za sočnejšo in okusnejšo, pa jo na jedilniku prehiteva raca, kažejo statistični podatki. Uvoženih gosi je bistveno manj, k temu pa morda pripomore predvsem nižja cena race od gosi.

Daleč največ zamrznjenih rac smo letos uvozili iz Avstrije (108 ton), sledijo Madžarska (35,5), Češka (6), Italija in Poljska (2,6), Nizozemska (1 tona), Španija (880 kg), Hrvaška (833 kg), Francija (367 kg) in Belgija (100 kg). Gosi smo letos kupovali predvsem iz Poljske (10 ton) in Madžarske (3 tone), nekaj malega tudi iz Avstrije (35 kg) in Italije (19 kg).

Lani je Slovenija uvozila skupaj 652 ton zamrznjenih rac in 60 ton zamrznjenih gosi, skupaj v vrednosti treh milijonov evrov. Največ iz Madžarske, sledila je Avstrija. Kupovali smo tudi iz Bolgarije, Poljske, Francije, Češke, Italije, Nizozemske in zadnja na seznamu je bila Hrvaška s 780 kg zamrznjenih rac in kilogramom gosi v vrednosti 12 evrov.

Cenejše račke prehitevajo dražje goske ... Foto: Oste Bakal

Izvozili pa smo: v prvih osmih mesecih 37 ton zamrznjenih rac in 11 ton zamrznjenih gosi. Slednje v Italijo, race pa večinsko v Italijo, sledita Hrvaška in Madžarska. Lani smo izvozili 300 ton zamrznjenih rac in 76,6 tone zamrznjenih gosi, skupaj v vrednosti skoraj 1,5 milijona evrov. Daleč največ smo jih izvozili v Italijo, sledijo Japonska (4,3 tone rac), Francija, Hrvaška, Avstrija.

9 evrov je treba odšteti za kilogram race proste reje.

Trgovci dobro založeni

Vprašanja, od kod kupujejo gosi in race in kakšne so cene, smo naslovili na pet večjih trgovskih hiš, Mercator, Spar, Hofer, Lidl in Tuš. Vsi so poudarili, da domače ponudbe gosjega in račjega mesa ni, zato večinoma prodajajo zamrznjeno meso iz uvoza, predvsem iz Madžarske in Češke.

Če je bilo pred obdobjem epidemije covida mogoče kupiti zamrznjeno madžarsko raco po ceni 2,5 evra za kilogram, pa so v zadnjih letih cene drastično poskočile. Cena zamrznjenih rac iz Madžarske in Češke se giblje od 4 do 5,6 evra za kilogram, medtem ko zamrznjeno gosje meso prihaja iz Madžarske in Poljske, cena pa je okoli osem evrov za kilogram. Ponekod se prilagajajo tudi željam kupcev in ponujajo sveže race proste reje iz Hrvaške po ceni devet evrov za kilogram.

Trgovci priznavajo, da se ob martinovem poveča tudi povpraševanje po prekajenih izdelkih, perutnini in pečenicah. K Martinovi pečenki spada tudi rdeče zelje, cene tega se gibljejo okoli evra za kilogram, je pa pretežno slovenskega izvora. Nepogrešljivi so tudi mlinci, svoje pa ponudijo seveda še vinarji. Po podatkih Sursa je povprečno gospodinjstvo za nakup vina lani porabilo 51 evrov. V trgovini je bilo za liter namiznega vina treba plačati povprečno 2,12, za liter kakovostnega pa 4,7 evra, medtem ko je liter kakovostnega vina v gostinskih lokalih v povprečju stal 17,64 evra.