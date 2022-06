Tudi dopust v slovenskih gorah bo dražji: preverite, kakšne cene vas čakajo

S poletjem pred vrati se že začenja tudi sezona obiskovanja gora. Vse več pohodnikov že odhaja tudi na izlete v visokogorje, kjer je odprtih vse več planinskih koč. Toda na Planinski zvezi Slovenije (PZS) opozarjajo, da moramo biti v tem času vseeno še precej previdni pri izbiri poti, saj so posamezni deli v gorah še vedno pokriti s snegom.

»Previdni moramo biti posebej tam, kjer poti potekajo preko melišč, na severnih straneh, v grapah, kamor sonce redko posije. Sneg je čez dan mehek in se predira, proti večeru ali zgodaj zjutraj pa pomrznjen. Za planince predstavlja past: lahko se nam vdre in si pri tem poškodujemo kolena, lahko pa po njem zdrsnemo in se hudo poškodujemo. Takšna snežišča na strmi podlagi lahko prečimo le s primerno opremo, torej cepinom in derezami, ter znanjem,« poudarja Matjaž Šerkezi s PZS.

Čelada naj bo stalnica

Ker je zaradi taljenja snežne odeje tudi več padajočega kamenja, svoje pa naredi tudi erozija, svetuje uporabo čelade, ki naj bo stalnica na poteh po visokogorju. Poleg tega je marsikatera planinska pot zaradi dolge zime še poškodovana, potrgane so lahko jeklenice ali pa zaradi erozije celo manjka del poti.

V začetku pohodniške sezone je pomemben tudi postopen začetek. »Predvsem si izberimo cilje, ki niso prezahtevni predvsem s fizičnega vidika,« svetuje Šerkezi.

Osnovni napotki za varnejši obisk gora: Načrtujte pot. V gore se odpravite z nahrbtnikom z nujno planinsko opremo. Rezervirajte prenočišče v planinski koči po telefonu ali prek spleta. Za obisk gora velja načelo postopnosti od manj zahtevnega do zahtevnejšega; od nižjega do višjega. Prva planinska tura naj ne bo Triglav, težje vzpone si prihranite za poznejši del poletja, ko boste dobro uhojeni in bolje telesno pripravljeni. Okusno hrano in osvežilno pijačo dobite v planinski koči, v nahrbtniku naj bo zgolj malica in dovolj tekočine. Obujte lahke, poletne planinske čevlje. Svetujemo visoke, lahko polvisoke, sploh za noge, nevajene hoje po planinski poti. V gore se odpravite zgodaj, ob štirih, petih, in se na ta način poskušajte izogniti poletnim nevihtam, ki jih spremljajo strele. Smeti nesite v dolino in jih odložite v koše za smeti. Pri prečenju planinskih pašnikov upoštevajte življenjski prostor živali, ki se tam pasejo. Opazujte jih od daleč. Če imate s seboj psa, ga privežite na povodec. Če pridete do pretrgane jeklenice in pot ni varna za prečenje, obrnite. Če se ne počutite dobro ali imate slab dan, se usedite, zadihajte, poglejte naravo okrog sebe in se z nasmehom vrnite. Če izgubite markacije, se vrnite po isti poti nazaj.

Oskrbniki koč najboljši vir informacij

Kje pa lahko pohodniki preverijo, na katerih poteh so še snežišča, katera pot je arna in katera poškodovana? »Najboljši vir informacij so oskrbniki planinskih koč, zato predlagamo, da se pozanimate pri njih o stanju na poti, ki vodi do koče in na okoliške vrhove. Stanje planinskih poti pa lahko preverite tudi na spletni strani Planinske zveze Slovenije, kjer skušamo biti čim bolj ažurni,« odgovarja Šerkezi.

Dom Petra Skalarja na Kaninu. Foto arhiv PD Bovec

Planinske koče po Sloveniji so v tem času povečini že odprte, v sredini junija svoja vrata odpirajo še koče v visokogorju. Kot pravijo na PZS, se nekatere letos vrata odprle prej, ker je bil snega v visokogorju manj.

Planinske koče, ki se odpirajo v juniju V Kamniško-Savinjskih Alpah: 11. 6. Kamniška koča na Kamniškem sedlu, Cojzova koča na Kokrskem sedlu ter Kranjska koča na Ledinah 20. 6. zavetišče pri Kocbekovem domu na Korošici. V Karavankah: odprte so že vse koče. V Julijskih Alpah: 12. 6.: Poštarski dom na Vršiču, 18. 6. Triglavski dom na Kredarici in Koča pri Triglavskih jezerih, 22. 6. Vodnikov dom na Velem polju, 23. Zasavska koča na Prehodavcih, 25. 6. Pogačnikov dom na Kriških podih, Predvidoma 26. 6. Zavetišče pod Špičkom, 1. 7. Dom Valentina Staniča pod Triglavom in (zaradi prenove) okvirno 1. 7. tudi Dom Planika pod Triglavom in Koča na Doliču.

So pa s planinske zveze sporočili tudi, da so se v letu 2022 cene nočitev in oskrbe nekoliko podražile. V skladu s priporočenimi najvišjimi cenami prenočevanja bo za sobo z dvema ležiščema treba v težje dostopnih kočah (kočah I. kategorije) odšteti do 33 € oz. 26 € (v lažje dostopnih kočah oz. kočah II. kategorije). Za prenočitev na skupnih ležiščih (7-12 postelj) pa 26 € v težje dostopnih kočah in 20 € v lažje dostopnih kočah. Nove cene sicer najdete tukaj.

Na PZS sicer pozivajo planince naj prenočitev v kočah predhodno in pravočasno rezervirajo. Velik del koč je mogoče rezervirati tudi prek spleta.