Tržnica se je vrnila v Cerklje na Gorenjskem

Pred Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem se je vrnila Cerkljanska tržnica z enajstimi stojnicami. Kupci so lahko izbirali med dobrotami, ki so jih pripravile članice Društva kmečkih žena Gorenjski nagelj, kupili ste lahko domači sveže pečen kruh iz krušne peči, domače piškote, moko, različne kaše, predstavila se je tudi kmetija Galjot iz Lahovč s piščančjimi izdelki, mesnim sirom, paštetami, vloženimi in svežimi prepeličjimi jajci, kokošjimi jajci in domačimi rezanci.

Čebelarstvo Strupi s Spodnjega Brnika je ponudilo različne vrste domačega medu in cvetni prah.

EA Sport je ponudila sladkarije za otroke. Čebelar Franci Strupi s Spodnjega Brnika je obiskovalce razveseljeval s cvetnim prahom in različnimi vrstami medu, s kmetije Pr'Benk iz Poženika pa so obiskovalce razvajali z degustacijo mlečnih izdelkov, obiskovalcem so bili na voljo izdelki iz kozjega in kravjega mleka.

Kantina Velesovo je ponudila tople napitke in krofe, Kmetija Pr Špan pa med, liofilizirano sadje in mešanice z medom. Obiskovalcem so bili na voljo tudi unikatni izdelki iz žgane gline in lončarski izdelki Andreje Škulj iz Ateljeja lončarstva, Elvira Kralj iz Podnarta pa je ponudila kvačkane in klekljane izdelke.