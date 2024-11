Trije novi domovi, prostorska stiska ostaja

Dom starejših občanov (DSO) Grosuplje je že začel graditi enoto na Blokah, v Višnji Gori in Sodražici pa so tik pred gradnjo. V vseh treh novih enotah bo čez dobri dve leti na voljo 144 postelj. Na območju Ljubljane, kamor spadajo tudi omenjene tri občine, je po evidenci pristojnega ministrstva 17.315 aktualnih prošenj. Za grosupeljsko domsko oskrbo na nujni sprejem čaka 412 ljudi.

DSO Grosuplje je bil uspešen na državnem razpisu za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega bivalnega okolja za osebe, odvisne od pomoči drugih, ki ga je konec leta 2022 objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V Sodražici bo na voljo 24 postelj, na Blokah 60, v Višnji Gori pa prav tako 60.

Na travniku v bližini cerkve sv. Tilna in višnjegorskega pokopališča bodo zgradili dom za starejše. Foto: Gašper Stopar

Vse tri naložbe so ocenjene na dobrih 22 milijonov evrov. Ministrstvo za solidarno prihodnost bo iz načrta za okrevanje in odpornost zagotovilo 17,6 milijona evrov, razliko oziroma 4,4 milijona pa bo prispeval DSO Grosuplje. Vsi trije projekti morajo biti s pridobljenim uporabnim dovoljenjem zaključeni do konca junija 2026. Občine so morale zagotoviti zemljišče in pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pomanjkanje kadra

Na vprašanje, kako rešujejo problem pomanjkanja kadra, ki pesti domove za starejše po vsej državi, je Metka Velepec Šajn, direktorica DSO Grosuplje, odgovorila, da to problematiko za zdaj rešujejo z zaposlovanjem tujcev iz nekdanje Jugoslavije, zaposlovanjem upokojencev in s pomočjo študentov.

Metka Velepec Šajn, direktorica DSO Grosuplje Foto: Dso Grosuplje

Za nove tri enote bodo kadri za zasedbo ključnih delovnih mest večinoma že zaposleni. V DSO Grosuplje se namreč za prevzem zahtevnejših del in nalog že izobražujejo in se šolajo za pridobitev višje stopnje izobrazbe, so v postopku prekvalifikacije ali pa se usposabljajo na krajših tečajih, delavnicah in seminarjih. Nekaj zunanjih kandidatov je za zaposlitev v posameznih enotah že stopilo v stik z vodstvom DSO, saj si želijo zaposlitve v domačem okolju. Občina Bloke bo v prihodnjih letih v bližini njihovega doma zgradila trgovsko-stanovanjski objekt, v katerem bodo stanovanja, namenjena tudi zaposlenim v domu. Da bi pritegnili nove sodelavce, so posneli video, dostopen je na njihovi spletni strani, v katerem predstavljajo življenje in delo v njihovem domu, ki letos praznuje 40-letnico delovanja.

Vsako leto tisoč novih vlog

V DSO Grosuplje imajo trenutno 187 oskrbovancev, v DSO Loški Potok pa 60. Na nujni sprejem čaka 412 ljudi za grosupeljski dom in 160 za njihovo enoto v Loškem Potoku. »Ta trenutek bi potrebovali 572 prostih mest. Vlog pa je veliko več, vsako leto prejmemo več kot tisoč novih,« je povedala Velepec Šajnova.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac, pravijo, da se potrebe po oskrbi starejših nenehno spreminjajo glede na demografska gibanja, staranje prebivalstva in individualne okoliščine vsake osebe, s tem pa se spreminja tudi točna in podrobna ocena potreb po institucionalnem varstvu. Poleg tega se pri reševanju te problematike vse bolj usmerjajo k alternativnim oblikam oskrbe, kot so oskrbovana stanovanja, dnevni centri in pomoč na domu, ki omogočajo starejšim daljše bivanje v domačem okolju. Da bi zagotovili, da bi prav vsak prejel ustrezno obliko oskrbe, pa bi to zahtevalo celovit in večplasten pristop ter prilagajanje sistemskih rešitev. Ključno vlogo pri doseganju tega cilja ima novi zakon o dolgotrajni oskrbi, pravijo na ministrstvu.

Direktorica Velepec Šajnova je povedala, da širitve doma v Grosuplju ne načrtujejo, saj je njihov cilj gradnja več manjših, a povezanih enot, s čimer lahko starejšim omogočijo, da tudi v obdobju, ko ne morejo več bivati doma, živijo v domačem kraju.

Župan je zadovoljen

Ivanški župan Dušan Strnad je zadovoljen, da so z DSO Grosuplje dosegli dogovor za gradnjo dislocirane enote doma tudi v tej obljubljanski občini, kjer podobne ustanove še ni. Občina je prispevala zemljišče in pridobila gradbeno dovoljenje, pri čemer so izvedli delno zamenjavo zemljišč z višnjegorsko župnijo. Površina zemljišča za dom starejših je 5603 kvadratne metre, 3040 kvadratnih metrov zemljišč sta občina in župnija zamenjali.

Razliko oziroma 2563 kvadratnih metrov pa je po podatkih aplikacije Erar občina od župnije odkupila za dobrih 213.000 evrov. »Za pridobitev doma za starejše smo si prizadevali že dlje, saj ivanška spada med največje slovenske občine, potrebe so velike. Menim, da bomo s tem projektom rešili precejšen izziv za našo občino, v prihodnosti pa nameravamo podoben objekt postaviti tudi v občinskem središču«, je še dodal Strnad.

Z DSO Grosuplje so sporočili, da se konkretno o projektu z ivanško občino še niso pogovarjali, so jim pa posredovali informacijo, da načrtujejo gradnjo še ene enote v Ivančni Gorici, in v DSO Grosuplje so za izvedbo tega projekta zainteresirani.