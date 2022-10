Trije kralji s tremi kraljicami (FOTO)

V jesenskem času se na vinorodnih območjih v Sloveniji vse vrti okoli prijetnega opravila – trgatve. Čeprav je ta v osnovi eden pomembnejših korakov na poti do žlahtne kapljice, jo Slovenci jemljemo kot praznik, kjer se na kupu zberejo ožji in širši člani družine, sosedje, prijatelji in znanci. Združijo se v veselju ob delu, dobri jedači in pijači. In tako je po lepem in sončnem, a nekoliko vetrovnem vremenu bilo tudi pri Sv. Treh Kraljih nad Benediktom v Slovenskih goricah.

Grozdje je bilo zdravo.

Prisotni niso bili žejni in lačni.

Predsednik Farasin je stehtal natrgano grozdje.

Na griču, tik nad Benediktom, kjer stoji znamenita cerkev sv. Treh kraljev, je v organizaciji Turistično-vinogradniškega društva Benedikt in občine Benedikt potekala 16. tradicionalna trgatev Čolnikove trte, potomke stare trte z mariborskega Lenta. Cepljenko najstarejše vinske trte na svetu, ki že več kot 400 let raste na Lentu ob reki Dravi, so pri Sv. Treh Kraljih (v neposredni bližini rojstne hiše domoljuba Dominika Čolnika) zasadili leta 2005, zdaj pa so jo ob pestrem kulturnem in zabavnem programu šestnajstič potrgali. Zalili so jo z vrhunsko kapljico domačih vinogradnikov, nazdravili pa so tudi z vinom, ki ga je v minulih letih dala Čolnikova trta, ki je tudi letos lepo obrodila.

Odlična letina

Trta raste v neposredni bližini hiše, v kateri se je pred 192 leti rodil veliki narodnjak, domoljub, veterinar in vinogradnik. Na platoju pred trto se je trlo domačinov, ki so sveto mašo združili s svečano trgatvijo.

1859. so pridelali ledeno vino.

Opravili so jo benediški župan Milan Repič, dolgoletni predsednik in častni član društva, viničar ter vinski vitez Zlatko Borak, aktualni predsednik društva Marjan Farasin, domači ovtar Janez Žižek, nekdanji župan, sicer pa častni občan Milan Gumzar, zraven pa je bil tudi kletar Janez Huber. Letos ni bilo pozebe, zato je trta dobro obrodila, natrgali so 108 grozdov, iz njih pa so stisnili okoli 30 litrov vrhunske kapljice, s 65 oechsli sladkorja. Nekaj grozdja so natrgali tudi s sosednjih dveh trt – avtohtone radgonske ranine ter slovenskogoriškega kvintona –, tako da je bila bera odlična. Benediški vinogradniki in domačini so tako upravičeno ponosni na svoje tri vinske kraljice, kot imenujejo tri trte ob kleti pod cerkvijo sv. Treh kraljev.

Bivši in sedanji predsednik društva, Borak in Farasin, sta ponosna na letošnji pridelek.

Sedanji in bivši župan v družbi viteza Kolariča sta vesela, da imata v svojem kraju potomko stare trte.

Ob igranju Patricije Kuronja je zapel tudi ovtar (čuvaj) Janez Žižek.

Na letošnji svečani trgatvi se je ob kozarcu rujnega poleg več deset domačinov zbralo kar nekaj gostov od blizu in daleč, ki so se spomnili, da je bilo prvo ledeno vino na svetu pridelano ravno pri Čolniku v Benediktu, in sicer davnega leta 1859. Trgatev, ki jo je povezovala Neža Lasbaher, ni minila brez glasbene spremljave, saj je s harmoniko nastopila mlada Patricija Kuronja. Seveda na prireditvi ni manjkalo niti kulinaričnih dobrot, tako da se je prijetno druženje lahko nadaljevalo tudi po uradni trgatvi, ko so Benedičani tudi preverili, kakšna sta bila lanski letnik benediškega trojčka ter kapljica modre kavčine z Lenta. In ugotovili, da je bila letina odlična!