Trgatev dohitela klopotce

Čeprav ponekod tudi letos niso imeli sreče z vremenom, saj je bilo nekaj pozebe, pozneje pa tudi toče, se v vseh treh vinskih deželah obeta dober letnik. Vinogradniki so z mislimi že pri trgatvi. Po besedah direktorja družbe Radgonske gorice iz Gornje Radgone Boruta Cvetkoviča naj bi v eni najpomembnejših vinogradniško-vinarskih družbah pri nas trgatev grozdja stekla kmalu po veliki maši (Marijino vnebovzetje), to je po 15. avgustu. Tedaj po tradiciji v vinogradih šele postavljajo klopotce, ki odganjajo ptice od sladkega grozdja, toda podnebne razmere se spreminjajo. Lani je bil začetek trgatve 6. septembra, leta 2004 so v družbi Radgonske gorice obiranje grozdja začeli komaj 27. septembra.

Podobno kot na severovzhodu države tudi vinogradnike drugje po državi letos čaka eden najzgodnejših začetkov trganja grozdja. Medtem ko so lanske trgatve zaradi pogostih neurij in prekomernih padavin začeli drugi teden septembra, kaže, da bodo v letošnjem bolj suhem in vročem poletju trganje zgodnjih sort za penine začeli že kmalu po prazniku Marijinega vnebovzetja sredi avgusta. Podobno se je zgodilo pred dvema letoma, ko so zgodnje sorte pobirali konec avgusta. Na Štajerskem je bil to drugi najzgodnejši začetek trgatev, odkar na mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu spremljajo dozorevanje grozdja. Prej so začeli trgati le še prav tako sušnega in vročega leta 2003.

Podnebne spremembe vplivajo tudi na delo v vinogradih.

Pridelovalci refoška imajo manj skrbi kot drugi, meni glavni enolog družbe Vinakoper Boštjan Zidar.

Velika težava: zlata trsna rumenica Zadnja leta se slovenski vinogradniki ukvarjajo s trdovratno in nalezljivo boleznijo vinske trte – zlato trsno rumenico, ki se je letos v Podravju še dodatno razširila in je prisotna po vsej regiji. Bolezen se je v Sloveniji prvič pojavila leta 2005 v okolici Kopra, a se je nato razširila še na vzhod države, zlasti na ljutomersko-ormoško območje. Kot je pojasnil predstavnik mariborskega kmetijskega zavoda Marko Breznik, je ni mogoče zdraviti, temveč zgolj preprečevati z insekticidom za zatiranje glavnega krivca ameriškega škržatka, ob tem pa je nujno odstranjevanje že okuženih trt. Vinogradniki na okuženih območjih lahko zaprosijo tudi za finančno nadomestilo oziroma državno pomoč. Bolezen je v preteklih letih močno prizadela vinograde družine Puklavec. Samo lani so po besedah Radička zaradi bolezni pridelali četrtino manj grozdja od načrtovanega, ob tem pa so bili samo letos prisiljeni na novo nasaditi 130.000 trsov. »Brez pomoči države ne vem, kako bi se lotili tega,« je poudaril Radiček.

Anton Pal je lani utrgal največji grozd v vinogradih Radgonsko-Kapelskih goric.

Podnebne spremembe seveda ne vplivajo samo na vinogradništvo pri nas. Dvanajst dni prej kot običajno se trgatev začne na zahodu Sicilije, prve grozde sivega pinota pa so že obrali. To je tudi nov najbolj zgoden začetek trganja grozdja na največjem otoku v Sredozemskem morju.

Vreme pisano na kožo

Glavni enolog družbe Vinakoper Boštjan Zidar je poudaril, da imajo pridelovalci refoška manj skrbi kot drugi, saj to sorto njen nizki pH in sočna kislina rešujeta pred številnimi težavami, ki jih vinogradništvu prinašajo omenjene spremembe. Pridelovalci vina v zadnjih letih opažajo, da grozdje vse hitreje zori, kisline se spreminjajo in hitreje izgubljajo, vrednosti pH pa naraščajo. »Zaradi tega so trgatve vse zgodnejše, vsaj pri tistih, ki želimo ustvariti res vrhunska vina,« poudarja predsednik nedavnega ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona Boštjan Zidar in dodaja, da bo tudi v kleti Vinakoper začetek trgatve po 15. avgustu, ko bodo začeli trgati grozdje za penine, nadaljnje korake pa bodo prilagodili fazi dozorevanja grozdja.

Štajerci ne bodo kaj dosti zaostajali za primorskimi vinogradniki. Kot je povedal svetovalec za vinarstvo na mariborskem kmetijskem zavodu Marko Breznik, se je letošnja vinogradniška sezona aprila začela s pozebo, ki je pomembno zmanjšala količino pridelka. Poleti pa je toča še dodatno oklestila pridelek.

Letina ne bo najbolj obilna, letnik pa bo menda zelo dober.

6. septembra so začeli pobirati lani.

»Sicer pa je trenutno vreme vinogradnikom pisano na kožo, saj je zaradi sonca in suhega vremena tudi pritisk bolezni na trto veliko manjši. Vlage v tleh pa je za zdaj še dovolj, tako da je pridelek, ki je ostal, dobre kakovosti in zdrav. Če bi le vreme ostalo podobno vse do trgatev,« je dodal Breznik.

Tudi v Precetincih ga imajo.

V ormoško-ljutomerski kleti Puklavec Family Wines začetek trganja načrtujejo 19. avgusta, če bi bil v naslednjem obdobju še kakšen vročinski val, morda celo nekaj dni prej, je dejal glavni enolog največje slovenske kleti po lastnih vinogradniških površinah Luka Radiček. Najprej se bodo lotili trganja chardonnayja in modrega pinota ter drugih zgodnjih sort.

»Vegetacija se je letos začela veliko prej kot lani, vreme pa je tudi veliko lepše in bolj do grozdja prijazno. Smo pa maja zaradi mraza ostali brez velikega dela muškat otonela, ki ga bo za okoli 40 odstotkov manj kot leto prej,« je dodal Radiček, ki vseeno verjame, da bo letošnji pridelek skupaj z odkupom od kooperantov zadoščal za potrebe njihove proizvodnje.