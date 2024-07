Trgatev bo letos že po veliki maši

Res je, da nekateri vinogradniki tudi letos niso imeli pretirane sreče z vremenom, bilo je nekaj pozebe, pozneje tudi toče, potem pa jih prizadela še trsna rumenica. Res pa je tudi, da se na skrajnem severovzhodu obeta dober vinski letnik, če seveda ne bo še kakšne hujše toče.

Zato vinogradniki že razmišljajo o trgatvi. Po besedah direktorja družbe Radgonske gorice iz Gornje Radgone Boruta Cvetkoviča naj bi v eni najpomembnejših vinogradniško-vinarskih podjetjih pri nas letošnja trgatev grozdja stekla že kmalu po veliki maši, kot pravijo Marijinemu vnebovzetju. Zgodilo naj bi se torej že kmalu po 15. avgustu, ko se tudi uradno v vinograde postavljajo klopotci.

Prejšnja leta se je trgatev na severovzhodu države začenjala bistveno pozneje. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Kljub temu da je do takrat še kar nekaj časa, vseeno kaže na to, da bo letošnja trgatev stekla bistveno prej, kot je lani, tedaj je bil začetek šele 6. septembra. Tako zgodnje trgatve, kot se to pot napoveduje, v Radgonskih goricah zlepa ne pomnijo.

Najprej za peneča vina

Leta 2022 je bil začetek trgatve 18. avgusta, če pa se zazremo še bolj nazaj, ugotovimo, da so leta 2004 začeli obiranje grozdja še bistveno pozneje, in sicer 27. septembra. Kot vselej bodo v Radgonskih goricah tudi tokrat najprej obirali grozdje, iz katerega bodo pridobili peneča se vina, in šele zatem bo sledila trgatev, iz katere bo naposled pricurljala tudi radgonska ranina, potem pa še vse preostale sorte.

Letošnji pridelek grozdja družbe Radgonske gorice bo zaradi pomladanske pozebe kar močno znižan. Po besedah Boruta Cvetkoviča je namreč kar 40 hektarjev vinogradov zelo močno prizadela prav spomladanska pozeba. Pa še to: obiranje bo potekalo tako ročno kot tudi strojno.