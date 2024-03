»Župana že vse od poplav ni bilo niti enkrat na spregled. En stroj so poslali, ta je teden dni nekaj delal, od takrat pa stoji. Z vsakim dežjem smo bolj obupani, saj našo kmetijo ogroža več plazov,« pripoveduje 68-letni Ivan Mežnarc, doma na 500 let stari kmetiji še iz časa Avstro-Ogrske v Planini pri Ljubnem ob Savinji. Pot do njihove kmetije, kakšnih 20 minut od Ljubnega ob Savinji, kaže neverjetne razsežnosti razdejanja reke Savinje in njenih pritokov, ki so jo za seboj pustile katastrofalne poplave lani avgusta. Pri hiši, kjer se ukvarjajo z govedorejo in imajo kar 280 hektarov zemlje, pr...