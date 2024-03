Tožilci ob stavki: Jezni smo in razočarani

Tožilci so nezadovoljni, ker vlada do danes ni uresničila ustavne odločbe glede sodniških plač, danes ponovno stavkajo. Stavka poteka na večini tožilstev, podprlo pa jo je približno 140 tožilcev. Nova ministrica za pravosodje Andreja Katič stavko obžaluje, je pa izrazila upanje na konstruktivno nadaljevanje pogajanj med tožilci in vladno stranjo.

Tožilci smo jezni in razočarani, pa ne samo zaradi plač, temveč zaradi slabega sistemskega položaja nasploh, je danes za STA poudarila vodja stavkovnega odbora tožilcev Barbara Prevolšek Rajić.

"Smo razočarani in jezni in ne razumemo, da se v naši državi ne spoštuje osnovnih načel treh vej oblasti, da vlada oziroma zakonodajalec ne spoštujeta pravosodne veje oblasti in da nimata interesa, da bi le ta normalno funkcionirala," je izpostavila.

Tožilci so v sredo sicer prvič sedli za skupno mizo z vladno pogajalsko skupino, a Prevolšek Rajić poudarja, da do danes s strani vlade niso prejeli nobenega konkretnega predloga, kako bi lahko izvršili odločbo ustavnega sodišča. Sredin sestanek pa je bil zgolj informativne narave, je ugotovila. "Na sestanku smo dosegli terminski plan oziroma se je vladna pogajalska skupina zavezala, da bo v roku 14 dni pripravila konkreten predlog, s katerim bi izvršili ustavno odločbo," je dodala.

Po njenih besedah tožilcem stavka ni v interesu, ampak je skrajni ukrep, "v katerega smo bili prisiljeni zaradi ignorance vlade." Si pa želijo čimprejšnje sklenitve sporazuma z vladno pogajalsko stranjo oziroma izvršitev ustavne odločbe. Tudi predstavniki vladne pogajalske strani so na sredinem sestanku zagotovili, da si ne želijo nadaljevanja stavke, je dodala.

Stavko tožilcev obžaluje tudi nova ministrica. Kot so danes sporočili z ministrstva, je vlada ustanovila pogajalsko skupino, ki jo vodi ministrstvo za javno upravo, v njej pa sodeluje tudi predstavnica pravosodnega ministrstva.

"Uvodni sestanek je bil konstruktiven in ministrica Andreja Katič, ki obžaluje, da je sploh prišlo do stavke, je izrazila upanje, da se bodo pogajanja v konstruktivnem duhu tudi nadaljevala," so sporočili. Spomnili so na prizadevanja vlade, da tako za sodnike kot tudi za tožilce najde primerno rešitev, v luči spoštovanja odločitve ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče je junija lani odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.

Današnja stavka ni prva, s katero so tožilci in sodniki izrazili nasprotovanje vladi zaradi nespoštovanja ustavne odločbe. Sodniki so izvedli dvotedenski opozorilni protest med 10. in 24. januarjem, ko so opravljali predvsem nujne zadeve. Tožilci pa so opozorilno stavkali 31. januarja.