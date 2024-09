»Deset let sem se zdravil v novomeški bolnišnici, zdaj se pa že šest let vlečemo po sodiščih. In čeprav je višje sodišče že v marcu razveljavilo sodbo in sklenilo, da je treba sojenje na novomeškem sodišču ponoviti, datuma vnovičnega sojenja še kar ni. Prvostopenjsko sodišče je namreč zmotno ugotovilo, da je tožba zastarala,« pravi 53-letni Jani Debelak s Senovega pri Krškem, ki zadnja leta živi v Ljubljani. Proti novomeški bolnišnici je vložil odškodninsko tožbo za 130.000 evrov. 130.000 evrov odškodnine terja. Kot izhaja iz sodbe pritožbenega sodišča, je Debelak tožbo vložil konec maja 202...