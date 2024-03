Sindikat toži RTV zaradi razveljavitve kolektivnega dogovora

Opazili smo, da je v torek na ljubljanskem sodišču potekala obravnava zaradi tožbe sindikata delavcev radiodifuzije (SDRS) proti RTV Slovenija. Preverili smo ozadje zgodbe in najnovejše razmere, ki so privedle do tega, da bo o sporu med vodstvom RTV in delavci, ki jih zastopa sindikat, moralo odločati sodišče.

Član sindikata Rajko Gerič je za Slovenske novice pojasnil: »Tožimo zato, ker je vodstvo oz. Uprava RTV enostransko in brez najave odpovedala kolektivni sporazum, ki ga je sindikat SDRS podpisal lansko leto z RTV.« Predsednik SDRS-ja Tom Zalaznik je zadevo razložil podrobneje: »Sindikat je v okviru socialnega dialoga z RTV Slovenija julija 2023 sklenil Kolektivni dogovor, s katerim so bila realizirana dalj časa trajajoča prizadevanja reprezentativnih sindikatov. Vsebina dogovora določa dodatne obveznosti delodajalca do sindikata in delavcev v primerih sprememb splošnih aktov, način obveznega informiranja sindikata, način objav notranjih in zunanjih razpisov, pridobivanje soglasij sindikata v postopkih redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, pogodbene kazni za kršitve in odpravnine ob množičnih odpuščanjih.«

»Dogovor veljaven in zavezujoč«

Sporočil je, da je bil kolektivni dogovor bil veljavno sklenjen in zavezujoč, uprava RTV Slovenija pa je kljub temu dne 1. 9. 2023 v Uradnem listu RS objavila sklep, s katerim je enostransko odstopila od spoštovanja določb Kolektivnega dogovora in ga razglasila za ničnega.

O zadevi bo odločalo sodišče. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Glede na to, da Kolektivni dogovor predstavlja kolektivno pogodbo v smislu določb Zakona o kolektivnih pogodbah, ki natančno določa način in postopek prenehanja le teh, je SDRS pred pristojnim sodiščem sprožil spor, v katerem uveljavlja neveljavnost sklepa RTV Slovenija z dne 1. 9. 2023, ter posledično spoštovanje določb Kolektivnega dogovora,« je zaključil Zalaznik.

Zdajšnje vodstvo odgovarja: prejšnji direktor za podpis ni imel pooblastil

Vodstvo RTV Slovenija je sicer pojasnilo, da je po njihovem mnenju ter mnenju pravnikov, ki so jih angažirali, kolektivni dogovor ničen, prvenstveno iz razloga, ker je bil dogovor sklenjen v nasprotju z zakonskimi omejitvami in pooblastili takratnega v. d. generalnega direktorja. Zakonske omejitve so takratnemu v. d. generalnega direktorja Andreju Grahu Whatmoughu namreč omejevale obseg odločanja le na t. i. tekoče posle, med katere pa kolektivni dogovor z dne 13. julija 2023 ni sodil. poleg tega vodstvo opozarja, da naveden dogovor po njihovem zagotavlja privilegije članom sindikata, medtem ko delavce, ki niso člani sindikata, postavlja v neenakopraven položaj.