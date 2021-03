Tonin: Novi predsednik DZ bo Jožef Horvat

Novi predsednik državnega zbora bo Jožef Horvat iz NSi, je v oddaji Politično s Tanjo Gobec na Televiziji Slovenija povedal minister za obrambo in predsednik NSi Matej Tonin. Dozdajšnji predsednik DZ Igor Zorčič je namreč v petek izstopil iz poslanske skupine SMC in iz koalicije.



Zorčič je v petek povedal, da je izstop iz poslanske skupine SMC nujen korak, saj s predsednikom stranke Zdravkom Počivalškom ne delijo pogleda na vlogo stranke v koaliciji, prav tako ne na delovanje in prihodnost stranke.

