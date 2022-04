Tomićeva se je razjezila in povedala, kako naj bi z njo ravnali v Levici

Violeta Tomić, poslanka državnega zbora, je tik pred iztekom tega mandata menjala politično stranko, s katero bo nastopila na letošnjih parlamentarnih volitvah. Za poslanski stolček se bo tokrat potegovala na listi strank Naša prihodnost in Dobra država, a vseeno se še komu kdaj zgodi, da k njenemu imenu pripiše, da kandidira na listi Levice, katere članica je bila še do pred kratkim. To se je zgodilo tudi komercialni televiziji, kar je Violeto zelo razburilo.

»Ali resne znate delati, ali ste namerno škodljivi??? Oboje je zelo narobe,« je zapisala in nadaljevala, da ko je zapustila stranko, »kjer so odobravali zmerjanje ljudi z idioti, obsojali pa deljenje izkušnje o zdravljenju Covida, si nisem mislila, da bom še sodelovala v politiki. Bilo mi je dovolj mobinga, treshinga s strani lastnih sodelavcev, kjer sem bila vse, samo človek ne. Če sem uživala več pozornosti, kot oni, sem bila 'attention whore', če sem govorila nekaj, česar niso (še) razumeli, sem bila 'glupa ko točak' in 'nerazgledana ko noč' in dolgo sem se spraševala le, kaj so počele njihove matere, da jih niso vzgojile v spoštovanju žensk in starejših, ob polnih ustih 'enakosti, solidarnosti in tovarištva'.«

Dodala je, da danes obžaluje, da ni odšla takoj, ko so se pojavili prvi znaki nepotizma, mačizma, medsebojnih diskreditacij in komolčenja. »A za vsako stvar je potreben čas. Vse mora dozoreti. Bila sem tudi izjemno razočarana nad nivojem debate v parlamentu, kjer skrajna desnica s svojimi RES primitivnimi izpadi ne spoštuje ne poslovnika, ne zakonov in ne Ustave.«

Zdaj ocenjuje, da je imela veliko srečo, da je, tako rekoč v zadnjem trenutku, našla povezano skupino, s katero se podaja na volitve. Pravi, da v stranki Naša prihodnost razmišljajo inovativno in drugače, zagovarjajo svobodno odločitev o cepljenju, zahtevajo pravico do zgodnjega zdravljenja in individualnega pristopa, zavedajo se, da so podjetniki jedro našega gospodarstva, ohranjajo naravo in biotsko raznovrstnost, kulturo postavljajo v središče programa, spoštujejo vsako živo bitje na tem planetu, zato meni, da je to stranka prihodnosti.

»Dosedanje politike so nas pripeljale do delitev, sovraštva, ekonomske krize in na rob 3. svetovne vojne. Če želimo preživeti kot človeška vrsta, moramo začeti razmišljti drugače, moramo prevrednotiti naše vrednote..«