Toliko smo za krof odšteli leta 2014

Trgovine v pustnem času proizvodnjo krofov povečajo tudi za več kot petsto odstotkov. Tuš jih je že vnaprej pripravil okrog pol milijona, Mercator pa računa, da jih bodo prodali vsaj dvakrat toliko. V tem obdobju jih sicer potrošniki kupimo skoraj toliko kot v celem preostanku leta.

Znesek posameznega krofa z marelično marmelado se giblje med 0,56 € in 0,69 € in je primerljiv s cenami iz leta 2014. Najugodnejša redna cena je v Lidlu, sledita mu Tuš in Mercator z 0,59 €. Najdražji je Spar z 0,69 €. Hofer in Lidl te dni ponujata akcijo, v kateri krof stane 0,39 €, a v Lidlu je za ta znesek potrebno uporabiti kupon. Avstrijski Spar ima enako ceno kot slovenski, v Plodinah na Hrvaškem pa izdelek stane 0,34 €.

V Mercatorju se cena v primerjavi z letom 2014 ni spremenila, takrat so bili skupaj s Sparom najdražji ponudnik. Tuš danes ponuja krofe za 14 centov več kot pred desetletjem, medtem ko v Jagru odštejemo za ocvrto dobroto 0,65 €, kar je 26 centov več kot leta 2014.

Kljub široki izbiri krofov s čokoladnimi, kremnimi in sadnimi polnili, najbolj priljubljen ostaja klasičen krof z marelično marmelado, vedno več trgovcev pa ponuja tudi vegansko različico.