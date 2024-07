Toča uničevala strehe in pridelke

Toča, na trenutke debela kot namiznoteniška žogica, je pred dnevi prizadela del občine Radeče. Največ škode je povzročila na območju Svibnega, v zaselkih Počakovo in Zagrad ter na območju Jagnjenice. »Kolikor se vsako leto veselim poletnih dni, toliko bolj sem vedno tudi v strahu, ko se začno na nebu zbirati temni oblaki. Neurja so, žal, stalnica poletnih dni. Žal so jo najslabše odnesli tisti, ki že tako in tako nimajo veliko,« pove domačinka, ki upa, da bo poletje v nadaljevanju bolj prizanesljivo do ljudi.

Kakšna toča je klestila, nam na fotografijah pokaže Mojca Lazar iz Jagnjenice, kjer niti mreže niso zmogle obvarovati pridelkov. »Uničila je vse, od paradižnika do solate in drugih vrtnin ter poljščin,« v solzah pove Lazarjeva. Pod točo so klonili strehe, ostrešja gospodarskih objektov, fasade in avtomobili, ponekod tudi vinogradi in drugi posevki.

Največ škode so utrpele številne strehe, zato so hiteli z zamenjavo kritine. Takole so se dela lotili v Počakovem.

Za prizadete zbirajo pomoč RKS – OZ Laško-Radeče, Aškerčev trg 4b, 3270 Laško Številka TR: SI56 0400 1004 6531 083 (Nova KBM) Sklic: 00 76051 0045 Namen: neurje Radeče

»Tudi veliko cest je poškodovanih, zlasti makadamskih, pretrgan je bil glavni cevovod, zato je bil večji del občine tri dni po neurju brez pitne vode. Po zahtevni intervenciji smo to na srečo uredili, dotlej so prebivalce s pitno vodo iz cistern na določenih lokacijah oskrbovali gasilci,« pa pove radeški župan Tomaž Režun, ki je nemudoma stopil v stik tako s centrom za socialno delo Laško kot tudi z območnim združenjem Rdečega križa (RK) Laško-Radeče.

Skoraj tri četrtine občine Radeče je ostalo brez pitne vode.

Gasilci so pohiteli

Ti so navezali stike s predsednicami in predsedniki Krajevnih organizacij RK Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo, ki so stanje preverili na terenu, med ljudmi. Gasilci so pohiteli s prekrivanjem streh s folijo, da škoda ni bila še večja. Škodo po neurju si je skupaj z županom ogledal tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Zdaj je že jasno, da je neurje s točo poškodovalo okoli 100 objektov, od tega 40 hiš, v intervencijah je sodelovalo okoli 100 gasilcev iz Radeč, Jagnjenice, Vrhovega in Svibnega, ki so najprej črpali vodo zalitih objektov, odstranjevali podrta drevesa in poskrbeli za pitno vodo, pomagali pa so tudi pri prekrivanju poškodovanih streh.

Stolčenih je tudi nekaj avtomobilov.

»Naši prostovoljci, ki so bili na terenu, so nam povedali, da so se ljudje tudi tokrat organizirali in si pomagali med seboj. Žal je bilo prizadetih veliko takšnih, ki objektov ali posevkov niso imeli zavarovanih,« pa pove sekretar RK Laško Vlado Marot, ki sodeluje tudi v komisiji za pomoč prizadetim v neurju, ki so jo oblikovali na občini Radeče. Čeprav točne ocene še ni, je nastala škoda velika. Po besedah Režuna znaša več sto tisoč evrov, do državne pomoči pa žal niso upravičeni. Zato v Radečah upajo na solidarnostno pomoč sodržavljanov, v ta namen so pri RK Laško odprli poseben transakcijski račun, na katerem zbirajo donacije.