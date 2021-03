Zadnji podatki o številu okužb: v bolnišnicah spet več ljudi, več tudi mrtvih (V ŽIVO)

Po podatkih vlade je bilo v četrtek ob 5.502 PCR-testih ugotovljenih 937 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni skupni delež 17 odstotkov. Opravljenih je bilo tudi 25.564 hitrih antigenskih testov, a številka pozitivnih testov ni znana. Tisti, ki so prejeli pozitiven izvid, so bili napoteni še na PCR-testiranje. Umrlo je 10 ljudi.Po najnovejših podatkih je bilo v četrtek v slovenskih bolnišnicah 485 bolnikov v covidom 19 (dan prej 462), 85 jih je potrebovalo zdravljenje v enotah intenzivne nege, dan prej 88.Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je po zadnjih podatkih Nijz z včerajšnjih 737 zvišalo na 776. Število okuženih v slovenskih vrtcih in šolah stagnira , je pred dnevi povedal prvi epidemiolog v državiOb 11. uri lahko z nami spremljate novinarsko konferenco o aktualnem stanju epidemije.