To so novi vlaki: preverite, na katerih progah bodo vozili

»V teh težkih časih ena najlepših novic za nas, ki bo razveselila tudi vas, naše drage potnike, ki vas neizmerno pogrešamo! Tu je! Naš je! Vaš je! Novi vlak Stadler! Pridobili smo uporabno dovoljenje in vseh 5 vlakov gre v promet! Samo na sprostitev javnega potniškega prometa še počakamo,« so navdušeno zapisali na uradnem twitter profilu slovenskih železnic in dodali fotografijo belo-modrega lepotca, ki že čaka na ljubljanski železniški postaji na vnovičen zagon javnega potniškega prometa.Pet novih vlakov, ki so v Slovenijo sicer že prispeli marca, bo vozilo na dolenjski in kamniški progi, ter po vzpostavitvi prometa tudi na kočevski progi.Do konca leta 2022 pričakujejo, da bo po naših tirih zapeljalo vseh 52 naročenih vlakov – od tega bo 21 enopodnih in 10 dvopodnih električnih ter 21 enopodnih dizelskih vlakov, so še zapisali v sporočilu za javnost.