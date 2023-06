To se v Sloveniji ni zgodilo že vse od leta 1945

Statistični urad Republike Slovenije (Surs) je objavil podatke o rojstvih v letu 2022, ki kažejo, da je bilo lani najmanj rojstev na 1000 prebivalcev v 101-letni zgodovini, odkar so na voljo podatki o številu živorojenih. Naravni prirast, ki je v Sloveniji negativen od leta 2017, pa je bil lani drugi najnižji po letu 1945, so sporočili iz Sursa.

Leta 2022 se je rodilo 17.627 otrok, kar je 1357 otrok oziroma sedem odstotkov manj kot leto prej. Število otrok na 1000 prebivalcev je znašalo 8,4. Na to vrednost sta vplivala majhno število rojstev in hkrati največje število prebivalcev, odkar Surs spremlja ta podatek. Lani se je v Sloveniji rodilo 9051 dečkov in 8576 deklic.

Od leta 2019 se povprečne starosti mater ob rojstvu otroka niso spremenile - ženske v povprečju še vedno rojevajo pri starosti 31,1 leta. Tiste, ki so lani rodile prvič, pa so imele 29,6 leta. To sta sicer najvišji vrednosti po drugi svetovni vojni. Celotna stopnja rodnosti pa je v letu 2022 znašala 1,55. Sorazmerno največ otrok so rodile matere stare med 26 in 32 let. 47 odstotkov rojenih otrok je bila prvorojencev, 38 odstotkov pa drugorojencev.

Več kot polovica otrok je bilo rojenih izven zakonske zveze - lani se je 7534 otrok rodilo v zakonski zvezi, 10.093 otrok pa neporočenim materam. Poročene matere v povprečju rojevajo za 0,4 leta starejše od neporočenih mater, ki običajno rodijo pri 30,9 leta.

2704 otrok oziroma 15 odstotkov otrok so rodile ženske, ki so bile ob rojstvu otroka tuje državljanke, med njimi jih je bilo največ iz Bosne in Hercegovine (46 odstotkov), 20 odstotkov s Kosova, med državami članicami Evropske unije pa jih je bilo največ iz Hrvaške (11 odstotkov).

Najpogosteje izbrani imeni pa sta bili lani prvič Mia (187) in znova Luka (227). Drugo najpogostejše fantovsko ime je Nik, tretje pa Filip. Med deset so se uvrstila še imena Mark, Jakob, Tim, Liam, Oskar, Maks in Lan. Pri deklicah je bilo drugo najpogostejše ime Ema in tretje Zala, pogosto pa se pojavljajo tudi Hana, Julija, Mila, Nika, Ela, Ajda in Eva. Novorojene dečke so starši sicer poimenovali s skoraj 1400 različnimi imeni, deklice pa z nekaj več kot 1300. Kar 60 odstotkov imen otrok, ki so bili rojeni lani, je edinstvenih.