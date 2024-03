To naj bi se zgodilo s ceno bencina in dizla v torek

Če vlada ne poseže v trošarine, v torek lahko pričakujemo pocenitev dizla in rahlo zvišanje cen bencina, navajajo Moje Finance. Ob tem napovedujejo, da bi se dizelsko gorivo utegnilo poceniti za približno tri cente in bi znova postalo cenejše od 1,50 evra za liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene ter lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva, 0,0794 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.