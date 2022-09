To je zadnje slovo od Romana Uranjeka (FOTO)

Na ljubljanskih Žalah poteka zadnje slovo od akademskega slikarja Romana Uranjeka.

Bil je eden od ustanovnih članov umetniškega kolektiva Irwin in Neue Slowenische Kunst.

Na zadnjo pot so ga pospremili številni prijatelji in sodelavci, med njimi smo opazili tudi slovenskega filozofa in pesnika Petra Mlakarja, Ano Kučan, njegovo bivšo ženo Aljo Brglez, s katero sta ostala prijatelja tudi po ločitvi, Zdenko Badovinac, slovensko kustosinjo in do leta 2021 direktorico Moderne galerije v Ljubljani ter objokano antropologinjo Jerco Legan do nedavnega soprogo znanega politika Milana Cvikla.