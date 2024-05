Dragić razkril, kaj se je dogajalo tik pred zlatim prvenstvom. Ni veliko manjkalo, pa ga ne bi bilo

Odveč je poudarjati, kako pomemben člen v naši reprezentanci je bil Goran Dragić leta 2017 na evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenija osvojila zlato medaljo. Vprašanje, do kam bi naša reprezentanca prišla, če njega takrat ne bi bilo v njej. A kot sta razkrila Goran Vojnović in on v podkastu Prva četrtina na rtvslo.si, bi se lahko zgodilo, da ga v preprezentanci ne bi bilo.

Dedek želel, da osvoji medaljo

Kot je v podkastu povedal Vojnović, je bil Dragić tri dni pred začetkom evropskega prvenstva odločen, da ne bo igral. Razlog za to pa je bila smrt njegovega dedka, ki se je zgodila le nekaj dni pred začetkom tekmovanja. Po pripovedovanju Vojnovića je bil Dragić, ko se je vrnil s pogreba dedka, potrt in »misel na odhod z reprezentanco v Helsinke se mu je uprla«.

»Pet dni pred evropskim (op.a. prvenstvom) sem dobil novico, da je dedi umrl. Šel sem na pogreb. Takrat se tudi ni vedelo, če bom sploh odšel na evropsko prvenstvo, ampak na koncu koncev sem imel pogovor doma z očijem in je takrat rekel: 'Se spomniš, ko smo bili v bolnici, kaj je dedi rekel? Da osvojiš kolajno',« je povedal Goran.

Zlati kapetan je dedkovo željo upošteval in na veselje slovenskih navijačev tudi izpolnil. Ne samo to, kot je v podkastu dejal Vojnović, je Dragić dedku na smrtni postelji celo obljubil, da bo zanj medaljo osvojil.

Kot verjetno že veste, je Goran Dragić že zaključil svojo košarkarsko kariero. Poslovilno tekmo bo imel 24. avgusta v Stožicah.