»Z Uranjekom se nisva osebno poznala, vendar me je po nekaj minutah pogovora na pragu ateljeja nenadoma objel, poskušal poljubiti in želel, da grem z njim v atelje. Izvila sem se iz prijema in odšla,« je v eni izmed dveh novih prijav zoper spolno nasilje, ki so bile po razkritju afere Smodej na policijo in tožilstvo oddane minule dni, pričala ena izmed domnevnih žrtev. Opis druge žrtve se bere še bolj brutalno: »Zahteval je, da se uležem na tla, in je hodil obut s čevlji po mojem telesu, ne oziraje se na bolečino. Nositi sem morala pasjo ovratnico in hoditi po njegovem stano...