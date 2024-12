To je Slovenec, ki je Tita lahko tikal (FOTO)

V Krekovem domu v Sodražici je na ogled razstava z naslovom Človek, ki je opozoril Tita avtorja prof. Janeza Miheliča s sodelavci. Na panojih, bogato opremljenih s slikovnim gradivom in spremljevalnim besedilom, je predstavljen pogumni mož in rojak France (Franjo) Pirc, rojen leta 1899 v Žimaricah. Bil je borec za severno mejo, kasneje general, pilot in komandant letalstva Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije. Visoko vojaško šolo je končal v Kraljevini Jugoslaviji. Na začetku druge svetovne vojne so ga Nemci ujeli v Zemunu pri Beogradu, ki je takrat pripadal Neodvisni državi Hrvaški. Zaprli ...