To je razlog, da je bil del primorske avtoceste zaprt praktično ves dan (FOTO)

V ponedeljek je marsikje po državi pihal močan veter, Primorsko pa je zajela burja. Tudi za danes je agencija RS izdala oranžno opozorilo. Na Primorskem bo namreč pihala zmerna do močna burja. Najmočnejši sunki burje v Vipavski dolini bodo še lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro, opozarjajo.

Prometno informacijski center še vedno poroča o nekaterih težavah na cesti zaradi močnega vetra. Zaradi burje je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo. Na primorski avtocesti je med Kastelcem in Razdrtim oviran promet zaradi vetra.

Zaradi močne burje pa so v ponedeljek zaprli del primorske avtoceste, in sicer predor Kastelec. Zavod Reševalni pas, ki ozavešča ljudi o varnosti na cestah, je na družbenih omrežjih pojasnil, zakaj morajo pristojni ob takšnih vremenskih razmerah zapreti ta predor.

Posledice bi lahko bile usodne

Burja je posebna vrsta vetra, ki v sunkih lahko doseže hitrost tudi prek 100 km/h, zato lahko za varnost prometa slednja pomeni tudi grožnjo, poudarjajo. »Učinek vetra, ki ob vstopu v tunel ni močan, ob izstopu pa pihne prek 100km/h z zagotovostjo povzroči močan in nenadzorovan premik vozila, predvsem so na udaru vozila z večjo bočno površino,« so zapisali.

To pa po njihovih navedbah ni edini razlog. Tako močni sunki vetra lahko namreč poškodujejo tudi prometno infrastrukturo, kot so znaki, table, smerokazi, semaforji, kar bi po njihovih besedah lahko imelo usodne posledice.

Nevarnost, da tunel postane strupena past

»V primeru požara v predoru močan veter onemogoča prezračevanje v predoru, ki je zasnovano na način, da strupene pline in dim potiska stran od voznikov, ujetih v predoru. Ker je pritisk z ene strani predora premočan, bi ventilacija bila neučinkovita in posledično bi tunel postal strupena past brez izhoda.,« še dodajajo v zavodu.

»Predor in določeni odseki avtocest se zapirajo preventivno v imenu varnosti udeležencev v prometu, kot tudi v imenu varnosti tistih, ki bi slednjim prihiteli na pomoč,« sklenejo v zavodu Reševalni pas, kjer so voznike ponovno pozvali k varni vožnji.