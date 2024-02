Simon Čretnik je mladi prevzemnik kmetije na Pernovem pri Žalcu: lani je prejel tudi priznanje za najboljši hlev v Sloveniji. Tako je odločila strokovna komisija pod vodstvom Nacionalnega centra za dobrobit živali. Čretnikovi so moderen hlev, ki je prijazen tako do živali kot tudi do okolja in ne nazadnje njih samih, zgradili že pred nekaj leti, danes pa ga obiskujejo organizirane skupine od blizu in daleč pa tudi študentje veterinarske fakultete. Simon Čretnik je lani prejel priznanje za najboljši hlev v Sloveniji. FOTO: osebni arhiv Hlev je zasnovan tako, da so tla v njem vedno suha, krave...