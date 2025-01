V tem letnem času, ko nam sonce odmerja najkrajše dneve, se še bolj zavedamo energije in daru te zvezde, brez katere na Zemlji ne bi bilo življenja. Sonce navdušuje tudi rokodelca in inovatorja Boštjana Pavliča iz Domžal, ki je razvil lasten model potovalne lesene sončne ure, kakršne so bile v uporabi med 16. in 19. stoletjem. Urar Boštjan na rokodelskem festivalu na Brdu pri Kranju FOTO: Primož Hieng Boštjan Pavlič je urar, finomehanik, oblikovalec, inovator, rokodelec in izdelovalec sončnih ur. Z urami je povezan več kot 30 let, rokodelstvo mu je bilo položeno tako rekoč v zibelko. Izhaja ...