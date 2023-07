To je kraj, kjer se je pisala vinogradniška zgodovina (FOTO)

V sklopu 24. občinskega praznika je 20. jubilej proslavilo Turistično-vinogradniško društvo Benedikt. Benediktovo 2023 je tako minilo v prijetnem vzdušju: najprej je potekal podpis listine o prijateljstvu med Društvom vinogradnikov Mokronog iz dolenjske občine in TVD Benedikt v mežnariji pri cerkvi Svetih treh kraljev nad Benediktom, torej med belim benedičanom in rdečim cvičkom, sledila je proslava. Popoldne se je dogajanje preselilo pred Lovski dom LD Benedikt, kjer so se spomnili začetkov društva: 11. januarja 2003 so Mladen Petelin, Stanko Franc in Zlatko Borak podpisali ustanovno listino. Borak je bil 12 let predsednik, zdaj pa je v vlogi častnega predsednika društva, medtem ko društvo vodi Marijan Farasin.

Mnogi so se razveselili ličnih medalj, izdelanih ob jubileju. FOTO: Oste Bakal

Priznanja in zahvale

Ob botru Čolnikove trte Janezu Erjavcu so se svečanosti udeležili številni gostje, vinski vitezi slovenskega in evropskega reda, cvičkova princesa iz Šentjerneja, lokalne vinske kraljice, članice in člani društva ter drugi. Že prejšnji rodovi so dobro vedeli, da v Slovenskih goricah in Benediktu uspeva vinska trta, ki zmore obroditi kakovostno vino. Med osebnostmi, ki so se strokovno spopadle s tem področjem, je drugo polovico 19. stoletja zaznamoval benediški rojak in strokovnjak za trto Dominik Čolnik, ki je pridelal prvo ledeno vino na svetu, in sicer davnega leta 1859. Istega leta se je to zgodilo tudi nekje v Nemčiji, o čemer so časniki veliko poročali, o Benediktu pa ni bilo govora, zato mnogi niti danes ne vedo, da se je prav tam pisala vinogradniška zgodovina.

400 sort trt je gojil Dominik Čolnik.

Čolnik je bil nedvomno eden najpomembnejših vinogradnikov tistih let. Imel je svojo trsnico in je gojil več kot 400 sort trt. Za svoja vina je prejel številna priznanja na razstavah po Štajerski in celo na dunajski svetovni razstavi leta 1873. Ukvarjal se je tudi s sadjarstvom in cepiče je brezplačno pošiljal številnim slovenskim učiteljem.

Kraljica Radgonsko-Kapelskih goric Taja Zupan je društvu zaželela uspehe tudi v prihodnje. FOTO: Oste Bakal