To bo v Golobova vlada storila, da bi bil cenovni šok na črpalki manjši

Ob uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo z 21. junijem na bencinskih servisih zunaj avtocest znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala, je vlada danes začasno tudi odpravila nekatere dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

Uredbo, o kateri je na novinarski konferenci danes že govoril predsednik vlade Robert Golob, začasno za obdobje enega leta na novo ureja cene nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji. Uredba bo začela veljati v torek 21. junija in bo veljala eno leto.

Do 20. junija do polnoči medtem velja trenuten sistem določenih najvišjih maloprodajnih in veleprodajnih cen. Maloprodajna cena 95-oktanskega bencina na vseh bencinskih servisih po državi trenutno ne sme preseči 1,560 evra za liter, najvišja dovoljena cena za liter dizla pa je 1,668 evra. Najvišja veleprodajna cena 95-oktanskega bencina je medtem pri 1,540 evra, za liter dizla pa pri 1,648 evra.

Naftni trgovci zaradi tega gorivo prodajajo z izgubo in po pojasnilih pristojnih na gospodarsko ministrstvo pošiljajo večdesetmilijonske zahtevke za povrnitev škode zaradi kontrole cen.

Vlada zdaj z uredbo popolnoma sprošča določanje cen na avtocestah, kjer so trenutno cene v primerjavi z večino okoliških držav zaradi prej omenjene regulacije občutno nižje, kar krepi povpraševanje tujcev, to pa le še poglablja ustvarjene izgube.

Zunaj avtocest in hitrih cest pa so maloprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizla spet regulirane po metodi, ki je veljala pred dokončno liberalizacijo cen pogonskih goriv po državi 1. oktobra 2020. Maloprodajna cena bo tako oblikovana vsakih 14 dni po modelu, določenem v uredbi. Ta je pred liberalizacijo vključeval na primer gibanje cen naftnih derivatov na mediteranskih borzah in tečaj evra.

Pri tem bo do 17. avgusta višina marže trgovcev omejena na 0,0591 evra na liter za dizel in na 0,0607 evra za liter na 95-oktanski bencin, po 17. avgustu pa bo za dizel omejena na 0,0983 evra za liter in za bencin na 0,0994 evra za liter.

Trenutni sistem regulacije cen glede na pričakovano podaljšano obdobje trenutnih tržnih napetosti zaradi vojne v Ukrajini po prepričanju vlade na daljši rok ni vzdržen za državni proračun niti za naftne trgovce, obenem pa bi to lahko negativno vplivalo na oskrbo z naftnimi derivati.

Po novem modelu liter dizla okoli 1,80 evra, liter bencina nekaj nad 1,70 evra

S ponovno liberalizacijo cen na avtocestah in hitrih cestah se želi vlada tako izogniti nadaljevanju situacije, da bi se iz slovenskega proračuna plačevalo cenejše gorivo za tranzitni promet čez Slovenijo. Obenem pa bodo imeli slovenski državljani možnost uporabe bencinskih črpalk po Sloveniji zunaj avtocest in hitrih cest, kjer bodo cene pogonskih goriv predvidoma ugodnejše.

Iz Golobovih današnjih besed je razbrati, da bi po novem modelu glede na grob izračun po torkovih podatkih liter dizla zunaj avtocest stal okoli 1,80 evra, liter bencina pa nekaj nad 1,70 evra.

Da pa bi bil cenovni šok z naslednjim torkom manjši, se je vlada danes odločila še za začasno odpravo več okoljskih dajatev, ki določajo končno ceno pogonskih goriv. Ta korak bo vplival tudi na nekatere druge energente.

Tako je začasno ukinila obveznost plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida za dizel, bencin, kurilno olje in zemeljski plin. Ukinitev je začasna in velja do 17. avgusta.

Vlada je še z eno uredbo na nič znižala prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Znižanje velja najdlje eno leto, torej za čas delne regulacije pogonskih goriv.

Na vrednost nič je za čas regulacije cen pogonskih goriv znižala tudi prispevek za energetsko učinkovitost.