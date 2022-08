To bi Klakočar Zupančičeva uredila prosilcem za azil

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes obiskala nastanitveni center Logatec, v katerem so begunci iz Ukrajine in drugod. Zavzela se je za čim večjo vključenost otrok v šole pa tudi za ureditev brezplačnega javnega prevoza za prosilce za azil. To pravico imajo namreč Ukrajinci, ki so pod mednarodno zaščito, kar je diskriminatorno, meni.

V nastanitvenem centru v Logatcu je trenutno nastanjenih 257 ljudi različnih narodnosti, več kot 200 pa je Ukrajincev. Gre pretežno za ranljive skupine, 110 je namreč otrok, od tega je 50 šoloobveznih, je nanizala Klakočar Zupančič.

Ob obisku je ugotavljala, da gre za ljudi, ki so doživeli tragedije, ki si jih ne znamo predstavljati. »In sem vesela, da so pri nas, v mirnem okolju in je zanje poskrbljeno. Da imajo lahko dostojno življenje, kolikor časa pač bodo tukaj,« je povzela in pohvalila vodstvo doma ter nevladne organizacije, ki z begunci izvajajo različne aktivnosti. Vesela je tudi, da so sprejeti v tamkajšnjem okolju.

Želela bi si pa, da bi se na ravni celotne države več otrok vključevalo v šole, »ker bi jih s tem tudi učili, da je na svetu tudi kaj lepega, ne samo vojna«.

Klakočar Zupančič je izpostavila tudi dejstvo, da imajo ukrajinski begunci, ki jim je priznana začasna mednarodna zaščita, pravico do brezplačnega javnega prevoza, prosilci za azil pa ne. »Nekateri lahko gredo na avtobus, se morda lahko zapeljejo celo do Obale, imajo nekaj morskega veselja v tem poletju, drugi pa tega ne morejo,« je opisala.