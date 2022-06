Tim Marovt je nekdanji obetavni mladi smučar, ki se je tako kot brat Tijan, danes članski reprezentant, spogledoval z obetavno športno kariero. Toda že zelo zgodaj ga je doletela huda in še danes nepojasnjena poškodba, za katero se zdi, da mu je vzela športne sanje. Ohromel je, toda sanjati ni nehal. V 20-letnem Konjičanu je neusahljiv vir energije in motivacije. Sanjal je naprej. A ne o tekmah in rezultatih. O malih, a hkrati toliko večjih življenjskih zmagah. O tem, da bi pomignil s prstom. Da bi se sam dvignil s postelje. Da bi spet hodil. In postal je zmagovalec. Dolgo ni mogel premaknit...