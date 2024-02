Debela zimska oblačila bomo lahko slekli, prihaja občutna otoplitev

Če ne marate mraza, vas bo morda razveselila Arsova vremenska napoved za prihodnjih nekaj dni. Kot kaže, bodo najvišje dnevne temperature pri nas precej visoke.

Termometri se bodo jutri ustavili pri nekje od 11 do 16 stopinjah Celzija. Bo pa jutri zjutraj še vedno hladno, saj bodo najnižje temperature od -3 do 2 stopinji Celzija. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno vreme, proti jutru se bodo oblaki začeli trgati. Čez dan bomo nato imeli precej jasno vreme, ponekod po nižinah bo nekaj megle.

Prijetne temperature tudi v ponedeljek

Prijetne dnevne temperature nas bodo predvidoma razvajale tudi v ponedeljek, saj bomo takrat ponekod po državi imeli 15 stopinj, samo dve manj pa se napoveduje za torek. Vsaj v nedeljo in ponedeljek bomo lahko čez dan tista najdebelejša in najtežja zimska oblačila za krajši čas odložili.

Padavin do sredine tedna v večjem delu države ni pričakovati. V ponedeljek se bo oblačnost s primorskega konca razširila na Notranjsko, drugje pa lahko pričakujemo delno jasno vreme. Kot je za ta letni čas normalno, bomo tudi v ponedeljek imeli po nekaterih kotlinah meglo.

V torek in sredo bo lepše vreme na vzhodu. Za ta del države se napoveduje sončno vreme, za druge dele pa zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem se že lahko pojavijo dežne kaplje.

Ob koncu tedna se bo vreme pri nas poslabšalo. Pričakujemo lahko več padavin.