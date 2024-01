Meteorološke karte: Arso pravi, da je zapis od znanega vremenskega portala neustrezen

Če kolikor toliko redno uporabljate facebook, ste na njem verjetno že zasledili stran Neurje.si, na kateri skupina navdušencev ažurno objavlja informacije in vizualno gradivo, povezano z vremenom. Imajo tudi istoimensko spletno stran, na kateri prav tako delijo uporabne informacije v zvezi z vremenom. Bodo pa po novem uporabljali nove meteorološke karte. Kot so zapisali na facebooku, so pri agenciji za okolje naleteli na negativen odgovor.

»Pred nekaj meseci smo agencijo za okolje zaprosili za dostop do meteoroloških kart, žal pa smo "naleteli" na negativen odgovor. Na srečo smo sklenili sodelovanje s hrvaškimi kolegi, ki so nam z veseljem odstopili podatke in dostop do visoko resolucijskih meteoroloških kart,« so zapisali na facebooku.

Arso se z zapisom ne strinja

Obrnili smo se na Arso in jih vprašali, zakaj jim niso želeli odstopiti teh podatkov in jim dali dostop do meteoroloških kart. Z zapisom se ne strinjajo. »Zapis, da je Neurje.si naletelo na negativen odgovor Arso, je neustrezen in zavajajoč,« so se odzvali iz agencije.

»V korespondenci in tudi na nekaj sestankih je Arso urednikom spletišča Neurje.si predstavil način delovanja in pojasnil posebnosti zakonskih nalog državne meteorološke službe. Te poleg številnih nalog na področju opozarjanja in napovedovanja vremena omogočajo zainteresirani javnosti dostop do velike količine podatkov. Ti podatki so vsem dostopni tudi za ponovno uporabo že vrsto let na različnih spletiščih, ki jih vzdržuje Arso (npr. meteo.arso.gov.si in vreme.arso.gov.si) ob navedbi vira,« pravijo pri Arsu.

Nekaterih podatkov državna služba sama ne posreduje naprej. »Za določene podatke, ki jih Arso uporablja pri svojih nalogah, so v evropskem okviru podatkovne politike, ki jih mora državna služba upoštevati in zato podatkov sama ne posreduje naprej. Ti podatki so na voljo pri originalnih virih (ECMWF, EUMETSAT ipd.),« pravijo pri Arsu.

Model iz ZDA

Po mnenju Arsa naj bi Neurje.si uporabljalo model, ki so ga razvili v ZDA: »Pri podatkih, ki jih je Neurje.si "pridobilo od hrvaških kolegov", gre za izračune modela WRF, ki ga je razvil NCAR (ameriški Nacionalni center za atmosferske raziskave).« Pravijo, da je izvorna računalniška koda, ki vsem omogoča računati atmosferski razvoj s tem modelom, dostopna za poljubno uporabo, skladno s politiko uporabe izvorne kode.

Pri Arsu pravijo, da so sodelavci Neurje.si pri njih dobili opise podatkov ter navodila za dostopanje do kart in podatkov in da lahko z njimi sami vizualizirajo ter objavljajo karte. »Arso je Neurje.si pojasnil tudi, da se bo tehnična dostopnost do tovrstnih podatkov bistveno dopolnila ob nadgradnji na novo verzijo ARSO spleta in podatkovne točke, ki je kot projekt v izvedbi in se vsaj vmesni rezultati pričakujejo v dveh letih,« so še dodali.